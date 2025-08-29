Cristiano Ronaldo sigue marcando con el Al-Nassr y suma 940 goles; ¿Cuántos le faltan para los 1000? (VIDEO)

Cristiano Ronaldo no deja de anotar goles como futbolista profesional y en el debut del Al-Nassr en la Saudi Pro League, el delantero portugués ayudó a su equipo con una anotación para llevarse la victoria 5-0 sobre el Al-Taawon.

‘El Bicho’ mandó la esférica al fondo de la red desde los once pasos para poner el segundo tanto a favor del conjunto de Riad, además de conseguir su gol número 940 en su carrera como futbolista profesional y cada vez estar más cerca de su objetivo, las 1000 anotaciones.

Como a muchos aficionados les gusta, Cristiano Ronaldo corrió hacia uno de los banderines y celebró un gol más con su singular festejo, mientras que la afición hacía retumbar el estadio con un “Siuuuu” al unísono.

GOL DE CRISTIANO RONALDO!!!



940 GOLES!!!! 🐐🐐🐐🐐🐐🐐



EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS!



pic.twitter.com/K6DnXOCaqN — MT2 (@madrid_total2) August 29, 2025

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a 1000 anotaciones?

Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia en el futbol profesional y, en el debut del Al-Nassr en la Saudi Pro League, el astro portugués consiguió su gol 940 en su carrera y cada vez está más cerca de llegar a ese impresionante récord.

A pesar de estar en el último suspiro de su carrera, ‘El Bicho’ sigue encontrando la portería rival y solo necesita anotar en 40 ocasiones más para poder convertir su cuota goleadora en cuatro cifras, un récord que podría ostentar durante muchísimo tiempo, ya que detrás de él solo se encuentra Lionel Messi.

Aunque otro logro que le hace falta a Cristiano Ronaldo en tierras saudís es conseguir un título con el Al-Nassr, ya que desde su llegada al equipo de Riad, el delantero portugués ha dejado ir varios trofeos.

1️⃣st of the season

1️⃣0️⃣1️⃣st with AlNassr

The GOAT never stops celebrating 💛🐐 pic.twitter.com/tTmZsHdHRB — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 29, 2025

¿Cuál es el siguiente partido de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr?

Después de una goleada en la primera jornada de 5-0 sobre el Al-Taawon, Cristiano Ronaldo y compañía ya se preparan para su siguiente encuentro en la Saudi Pro League.

El siguiente encuentro del Al-Nassr en el torneo local será el 14 de septiembre de 2025 ante el Al-Kholood Club, equipo que perdió su primer partido en el torneo que apenas inicia, así que en este compromiso se podría presentar una nueva oportunidad para Cristiano Ronaldo y que el gol 941 llegue para su cuota goleadora.

Además, por lo que peleará esta temporada ‘El Bicho’, será por el título de liga, ya que los directivos del Al-Nassr trajeron jugadores para que el equipo pueda competir contra los mejores; llegaron futbolistas como Joao Félix e Iñigo Martínez.

DCO