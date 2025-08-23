Cristiano Ronaldo hace historia con otro récord mundial, pero Al-Nassr pierde el título tras caer en la Supercopa

Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en anotar 100 goles en competiciones oficiales para cuatro clubes diferentes, pero Al-Nassr perdió ante Al-Ahli en la tanda de penales después de que la final de la Supercopa de Arabia Saudita terminara 2-2.

El gol en la primera mitad en el Estadio de Hong Kong llevó al jugador de 40 años a su centenar de goles para el club saudita, al que se unió en diciembre de 2022, sin embargo, sigue sin levantar títulos con su club actual.

🤖🇵🇹 Cristiano Ronaldo becomes the first player in history to score 100 goals for 4 different clubs and nation. ✨

One more today in Super Cup final. 🇸🇦





Con esto suma a los 450 goles que tuvo para el Real Madrid, 145 para el Manchester United y 101 para la Juventus, y coloca a Ronaldo por delante de los tres jugadores que habían anotado 100 veces para tres clubes: Isidro Lángara, quien jugó en España de 1930 a 1948, así como las estrellas brasileñas Romario y Neymar.

Cristiano, quien aún no ha ganado un trofeo importante en Arabia Saudí, también es el máximo goleador internacional con 138 goles para Portugal. El cinco veces ganador del Balón de Oro puso a Al-Nassr por delante después de 41 minutos con un penal, pero Franck Kessie igualó rápidamente para Al-Ahli.





Cristiano Ronaldo has now lost the MOST finals EVER in Football with 12.





Con siete minutos restantes, Marcelo Brozovic restauró la ventaja de Al-Nassr, pero aún hubo tiempo para que el defensor brasileño Ibáñez cabeceara un córner y llevara el juego a una tanda de penales.

Cristiano Ronaldo anotó una vez más con otro penal, pero su compañero de equipo Abdullah Al-Khaibari falló y Al-Ahli ganó 5-3 la tanda para levantar el primer trofeo de la temporada en Arabia Saudí.

¿Cuántas finales ha perdido Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr?

Esta es la cuarta final que Cristiano Ronaldo perdió con el Al-Nassr, equipo con el que no tiene títulos, pues no ha podido mantener un dominio claro sobre los otros clubes de la región.

En 2023 perdió la Supercopa de Arabia Saudita ante el Al-Ittihad por marcador de 3-1, un año después, en el mismo torneo, volvió a perder ante este mismo equipo, pero ahora por pizarra de 2-1.

Cristiano Ronaldo volvió a perder otra final con el Al Nassr. Son el Independiente Medellín de Arabia Saudita.

En 2024 cayó ante el Al-Hilal 4-5 en penaltis, luego de igualar 1-1 en el marcador regular, en la final de la Copa del Rey de Campeones. El capitán del Al-Nassr ha estado en varias finales, aunque con poca fortuna, pues además de partidos por la definición de un título, ha caído hasta en la liga.

Son cuatro finales a partido único las que ha perdido CR7, sin embargo son muchos los campeonatos que han dejado ir, pues además perdió la

Liga de Arabia Saudita en la temporada 2022/23, 2023/24 y 2024/25 y en el plano internacional la Champions Asiática no la pudo ganar en 2023/24 y 2024/25.

