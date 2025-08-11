Ella es Georgina Rodríguez la prometida de Cristiano Ronaldo: conoce las marcas, empresas y a todo lo que se dedica

La empresaria y modelo argentina Georgina Rodríguez reveló en redes sociales que el jugador portugués Cristiano Ronaldo le propuso matrimonio, aunque ya llevan años de relación e incluso tienen hijos juntos, el anuncio sorprende a los seguidores de ambas celebridades.

¿Quién es Georgina Rodríguez?

Georgina Rodríguez nació en Buenos Aires, Argentina, pero con raíces en Murcia, España, país al que después de su nacimiento llegó, específicamente a Jaca, en donde se crió. Desde muy joven empezó a trabajar en diferentes cosas, como camarera e incluso niñera en Inglaterra, hasta que fue vendedora en una tienda Gucci en Madrid.

Fue justo en esa tienda donde conoció a Cristiano Ronaldo. El futbolista, quien en ese momento jugaba en el Real Madrid, visitó la tienda en 2016. Empezaron a salir y con el tiempo hicieron pública su relación.

Su relación con El Comandante provocó que dejara de ser vendedora en la tienda de lujo y empezó una carrera en modelaje en 2017, consiguiendo portada de revistas como Vogue y Glamorous, además de ser embajadora de diversas marcas en redes sociales.

Su popularidad en redes provocó que le ofrecieran una serie documental en Netflix, llamada “Soy Georgina”, en donde se comparten partes de su vida profesional y privada, así como sus viajes para apoyar a Cristiano Ronaldo en sus partidos.

De hecho es en este documental en donde El Bicho cuenta un poco sobre lo que sintió cuando conoció a su hoy prometida. “Fue un momento de un ‘clic’. Nunca pensé que tendría esa magnitud como para enamorarme de ella, no me lo esperaba, de verdad. Georgina es la mujer de la que estoy completamente enamorado”.

Tuvo una marca de ropa llamada “OM By G”, que lanzó en 2021 y que constaba de dos piezas, pero que fracasó en el mercado y fue cerrada de manera silenciosa.

Con el jugador portugués forma una familia numerosa, pues tienen dos hijos en común, pero la empresaria también es la responsable de la crianza de los otros hijos de CR7; Cristiano Jr., Eva y Mateo.

