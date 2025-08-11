Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan; ¿cuántos hijos tienen juntos?

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez celebran un cumpleaños del jugador con sus hijos

Una de las bodas más esperadas del año es la de Cristiano Ronaldo y su pareja Georgina Rodríguez, quienes después de años juntos, viviendo bajo el mismo techo y criando a cinco hijos, aunque solo dos de ellos, unirán sus vidas en matrimonio.

Aunque juntos se encargan de cinco niños, tan solo dos son producto de su relación, pues los otros tres los tuvo el jugador con otra pareja. La pareja de conoció en 2016 y su primera hija biológica es Alana Martina, quien nació en 2017.

La segunda hija que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tuvieron juntos fue Bella Esmeralda, quien en 2022 se convirtió en el quinto hijo de la leyenda del Real Madrid, quien tuvo a sus primeros tres hijos por gestación subrogada; Cristiano Ronaldo Jr. en 2010 y los mellizos Eva y Mateo en 2017.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Internacional Así es el proceso para ser voluntario en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México

Si bien tan solo dos hijos son biológicos de Georgina Rodríguez, la modelo y empresaria ha hecho el rol de madre con todos los hijos de El Comandante, pues ha compartido videos y fotos de ella compartiendo tiempo de calidad con cada uno de los niños.

Todos los hijos de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo Jr - Nacido en 2010 en California por gestación subrogada

Eva y Mateo - Mellizos nacidos en 2017 en California por gestación subrogación

Alana Martina- Primera hija de Cristiano Ronaldo con Georgina Rodríguez, la tuvieron en 2017

Bella Esmeralda- Segunda hija del astro del futbol con Georgina Rodríguez. Nació en 2022 tras un embarazo en donde esperaban gemelos, pero lamentablemente uno de los bebés falleció

¿Cómo se conocieron Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

Cristiano Ronaldo conoció a Georgina Rodríguez en 2016 en Madrid, España, cuando él jugaba para el Real Madrid y ella trabajaba en una tienda de lujo. De inmediato el futbolista quedó flechado de la argentina, quien no sabía que su vida iba a cambiar para siempre.

Después de empezar a salir con CR7, Georgina Rodríguez incursionó en el mundo del modelaje, se hizo creadora de contenido en redes sociales, empresaria y hasta protagonizó una serie documental para la plataforma Netflix en donde cuenta su día a día.

Luego de nueve años juntos, Georgina Rodríguez confirmó que Cristiano Ronaldo le propuso matrimonio. En sus redes sociales la influencer compartió una foto en donde muestra un enorme anillo con la frase: “Sí quiero. En esta y en todas mis vidas”.

aar