Montes convierte su séptimo gol en Europa

César Montes regresó a la titularidad con el Lokomotiv de Moscú después de ser baja por lesión a inicios de este mes y, en su vuelta a las canchas, el defensa mexicano se mandó un auténtico golazo al ángulo en el partido ante el Akron, correspondiente a la Jornada 22 de la Premier League de Rusia, para abrir el marcador al minuto 6 de tiempo corrido, con el que llegó a siete tantos en Europa.

El brasileño Lucas Fasson habilitó dentro del área a César Montes, quien acomodó el cuerpo y de primera intención sacó el disparo al poste más lejano del arquero rival, dejando una hermosa postal de su anotación, pues el portero ni intentó atajar la esférica y terminó colándose en el ángulo izquierdo.

El Dato: La última vez que César Montes marcó un gol con la Selección Mexicana fue en la fase de grupos de la Copa Oro, cuando el defensa consiguió un doblete ante Surinam.

El futbolista oriundo de Hermosillo, Sonora, llegó al Viejo Continente en enero del 2023 cuando fichó por el Espanyol del Barcelona, donde logró su primera anotación del otro lado del charco en su decimoquinto encuentro con el conjunto español. Fue un 15 de abril del 2023 cuando el mexicano anotó en la derrota 3-1 ante el Real Betis el único tanto de su equipo al minuto 48 de juego.

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Poco después de un mes, César Montes volvió a encontrar las redes rivales en dos encuentros consecutivos; fue ante el Atlético de Madrid y Valencia, los rivales a los que el zaguero central les anotó su segundo y tercer tanto en Europa.

La tercera anotación de gol tardó en llegar, pues tuvo que pasar poco más de un año para que Montes marcara en un partido; aunque en esta ocasión ya formaba parte del Lokomotiv de Moscú y en su segundo encuentro con estos colores logró anotar, fue ante el Khimki en la Copa de Rusia cuando el mexicano volvió a hacerse presente en el marcador.

Tiempo después, el 5 de noviembre del 2024, César Montes logró su cuarta tanto en Europa; fue en un encuentro ante el Dynamo de Kiev, equipo de Luis Chávez, en el que ayudó a su equipo a llevarse la victoria con su tanto al minuto 26 de tiempo corrido.

Mientras que su sexto gol fuera de México fue en octubre del año pasado ante el Akron, otra vez, cotejo que terminó 1-1 y el Lokomotiv logró rescatar el empate gracias al tanto del mexicano, y por último, su séptima anotación fue ayer en la goleada 5-1 de su equipo en la Premier League de Rusia.

Después de su anotación con el Lokomotiv de Moscú, el defensa mexicano viajará a México para reportar con la Selección Mexicana, pues César Montes recibió su llamado para la última Fecha FIFA antes de que se lleve a cabo el Mundial del 2026.

El Tricolor se medirá a Portugal en la reinauguración de la cancha del Estadio Azteca el próximo sábado 28 de marzo, encuentro que promete muchas emociones, ya que, a pesar de la ausencia de Cristiano Ronaldo, Roberto Martínez convocó a jugadores de talla mundial, como Rafael Leao, del AC Milan; Joao Félix, del Al Nassr, Goncalo Ramos, del PSG, y Pedro Neto, del Chelsea.

Después del cotejo ante los lusos, la Selección Mexicana viajará a Estados Unidos para afrontar su último encuentro amistoso de esta Fecha FIFA, el cual será ante su similar de Bélgica en la cancha del Soldier Field de Chicago el próximo 31 de marzo. El conjunto belga traerá a América a futbolistas como Kevin De Bruyne, del Napoli; Jeremy Doku, del Manchester City, Romelu Lukaku, del Napoli, y Leandro Trossard, del Arsenal.

Por lo que ha venido mostrando Javier Aguirre en las últimas convocatorias dentro de Fecha FIFA, César Montes podría ser titular en los dos partidos amistosos, pues ha creado una gran pareja con Johan Vásquez en la zaga central del Tricolor, aunque Israel Reyes también está peleando esa posición.

GOLES DE CÉSAR MONTES EN EUROPA ı Foto: Especial