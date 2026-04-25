Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Cruz Azul vs Necaxa de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX

Cruz Azul y Necaxa se enfrentan en el cierre de la Jornada 17 del Clausura 2026.

Cruz Azul estrena técnico interino en la figura de Joel Huiqui este domingo 26 de abril, cuando enfrente al Necaxa en el último partido de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

La Máquina mide fuerzas ante los Rayos en su primer partido en el renovado Estadio Azteca desde el 26 de mayo del 2024, cuando sucumbió a manos del América en la final de vuelta del Clausura 2024, con lo que terminó como subcampeón del futbol mexicano.

¿En qué canal ver EN VIVO el Cruz Azul vs Necaxa?

El partido entre Cruz Azul y Necaxa se jugará este domingo 26 de abril, en el Estadio Azteca. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:05 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5, TUDN y Vix.

Fecha : Domingo 26 de abril

Hora : 19:05

Estadio : Azteca

Transmisión: Canal 5, TUDN y Vix

Posibles alineaciones de Cruz Azul y Necaxa

CRUZ AZU L: Kevin Mier, Erik Lira, Willer Ditta, Amaury García, Omar Campos, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Rodolfo Rotondi, Andrés Montaño, José Paradela y Gabriel Fernández.

NECAXA: Ezequiel Unsain, Raúl Martínez, Emilio Lara, Agustín Oliveros, Christian Calderón, Kevin Gutiérrez, Ricardo Monreal, Lorenzo Faravelli, Daniel Leyva, Javier Ruiz y Tomás Badaloni.

Cruz Azul busca romper mala racha antes de la Liguilla

El partido contra el Necaxa es más importante para Cruz Azul de lo que se hubiera pensado hace algunas semanas, pues si bien no se juega su pase a la Liguilla, el cual consiguió con mucha antelación, llega con una racha de nueve juegos sin triunfo.

Los de La Noria no conocen la victoria desde el 10 de marzo, cuando superó 3-2 al Monterrey en la ida de octavos de final de la Concacaf Champions Cup, encuentro celebrado en el Estadio BBVA.

En Liga MX, el Cruz Azul logró su triunfo más reciente el 7 de marzo al imponerse 3-0 al Atlético de San Luis en la Jornada 10 del Clausura 2026.

La Máquina, que en este duelo será dirigida de manera interina por Joel Huiqui, el elegido tras la salida de Nicolás Larcamón, también buscará mejorar su posición de cara a la Liguilla, pues aspira a terminar en el tercer sitio, para lo cual debe derrotar al ya eliminado Necaxa.

EVG