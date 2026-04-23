Nicolás Larcamón rompe el silencio tras su salida de Cruz Azul y asegura no entender la decisión (VIDEO)

Nicolás Larcamón fue cesado de su puesto como director técnico del Cruz Azul, después de atravesar por un bache de malos resultados en la temporada, y un día después de que se diera a conocer la noticia por parte de la directiva cementera, el argentino asegura que no entiende la decisión de Víctor Velázquez de sacarlo del club en la recta final de la campaña.

“La verdad que no me queda más que respetar la decisión, no la entiendo, no la comparto, no entiendo bien de dónde se define, entiendo que escuchando un poco la opinión popular, pero bueno, no dejan de ser proyectos muy grandes como para que se definan a partir de 18 días malos, pero a fin de cuentas había mucho para dar”, expresó Nicolás Larcamón.

NICOLÁS LARCAMÓN



“Me queda respetar la decisión, pero no la entiendo, no la comparto”@record_mexico pic.twitter.com/cSA2Rlm5xL — Iliany Aparicio (@ilianyAparicio) April 23, 2026

Estos son los números de Nicolás Larcamón con el Cruz Azul

Nicolás Larcamón llegó al Cruz Azul en junio del 2025 para ser el reemplazo de Vicente Sánchez en La Máquina, aunque fue muy cuestionado su arribo al equipo de la Noria por la forma en que dejaron ir a Sánchez, quien les dio el título de la Concacaf Champions Cup el año pasado.

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Desde que se convirtió en técnico del Cruz Azul, Nicolás Larcamón lleva 47 encuentros dirigidos con la escuadra celeste, logrando 24 victorias, 16 empates y sufriendo siete derrotas, aunque la razón por la que se dio su salida es por los malos resultados en los últimos nueve encuentros.

La decisión de sacar a Nicolás Larcamón fue muy cuestionada por la afición, ya que Cruz Azul ya está clasificado a la Liguilla del futbol mexicano y el Clausura 2026 está a una jornada de llegar a su final para darle paso a la fiesta grande, torneo que disputará Joel Huiqui como el estratega de La Máquina.

'HACE 19 DÍAS DEFENDÍAMOS UN INVICTO DE TRES MESES'☠️🙁



Nicolás Larcamón salió de Cruz Azul 'con bronca', pero 'con buena relación' con la directiva, aunque fue cesado a una jornada del cierre del Clausura 2026, donde jugarán ante Necaxa en el Estadio Banorte (26 de abril):… pic.twitter.com/7WmQ9HU6Dy — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 23, 2026

Cruz Azul se juega un mejor puesto en la tabla general en la última fecha

El Cruz Azul arrastra una mala racha de nueve encuentros sin conocer la victoria; la última vez que ganaron fue el 10 de marzo del 2026 ante el Monterrey en la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup por marcador de 3-2 en la cancha del Estadio BBVA.

Es importante que La Máquina saque un buen resultado en la última fecha del torneo regular; se enfrentarán al Necaxa en la cancha del Estadio Banorte y, en caso de llevarse los tres puntos, podrían pelear por el tercer puesto de la general en caso de que Pachuca no gane su encuentro ante los Pumas.

En caso de terminar en tercer o cuarto puesto en la clasificación, el Cruz Azul podría verse las caras con el Toluca o el América en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026.

DCO