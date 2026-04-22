¡OFICIAL! Nicolás Larcamón está fuera de Cruz Azul y así anuncia la impresionante notica el equipo

Cruz Azul tomó una importante decisión a una jornada de que termine la fase regular del Clausura 2026, ya que Nicolás Larcamón deja de ser el entrenador de La Máquina tras una terrible racha negativa en la campaña al sumar nueve encuentros sin conocer la victoria.

“A la afición y medios de comunicación les informamos que hemos decidido finalizar la gestión de Nicolás Larcamón al frente del primer equipo. Se trató de una decisión compleja, porque valoramos el alto profesionalismo y trabajo de su cuerpo técnico, al tiempo que obtuvo buenos registros estadísticos y episodios de buen futbol”, se puede leer en el comunicado.