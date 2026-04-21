Cruz Azul confirma su regreso al Estadio Azteca; ¿cuándo y contra quién juegan?

En sus redes sociales el Cruz Azul confirmó que tendrá un partido en el Estadio Azteca, marcando su regreso a la Ciudad de México. Será ante el Necaxa como parte de la última jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

La Máquina volverá a jugar en el Coloso de Santa Úrsula luego de deambular por varios estadios como el Ciudad de los Deportes, el Olímpico Universitario y recientemente el Cuauhtémoc de La Franja, en donde jugarán la fiesta grande del futbol mexicano.

El cambio de sede, según dice el club celeste en sus redes, solo será para el choque de la Fecha 17 del Clausura 2026 ante los Rayos del Necaxa. “Los partidos de la Liguilla se seguirán manteniendo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla”, puntualiza la información.

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“Cruz Azul informa a su afición que ha sido aprobado nuestro cambio de sede para el partido correspondiente a la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026 ante Necaxa”, inicia el mensaje.

Luego de no renovar su acuerdo con la administración del Estadio Olímpico Universitario, La Máquina tuvo que buscar una alternativa, pero no podían regresar al Estadio Azul, por lo que la casa del Puebla fue la alternativa para jugar este semestre.

En CU, hogar de los Pumas de la UNAM, el Cruz Azul se convirtió en campeón de la Concacaf Champions Cup, torneo mejor conocido como Concachampions.

“Agradecemos el apoyo tanto de la Liga MX como de la administración del Estadio Banorte para este movimiento que nos permitirá reconectar con nuestra afición en la Ciudad de México”, agrega el comunicado.

El Estadio Azteca por dentro luego de sus remodelaciones de cara a la Copa del Mundo 2026 ı Foto: Especial

¿Cuándo juega el Cruz Azul?

El Cruz Azul juega sus últimos dos partidos del Torneo Clausura 2026 en la fecha doble. Primero este martes 21 de abril chocan en el Corregidora ante el Querétaro, cotejo al que llegan ya calificados a Liguilla.

Después será justamente el duelo ante Necaxa en el Estadio Azteca, que ya ha tenido tres partidos del América desde su reapertura el 28 de marzo pasado con un cotejo internacional de Fecha FIFA entre la Selección Mexicana y su similar de Portugal.

En este cierre de campeonato el reto para Nicolás Larcamón es cortar con la racha de cinco juegos al hilo sin ganar en la Liga MX. Su último triunfo fue en la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 ante Atlético de San Luis. Desde entonces tienen cuatro empates y una derrota en su foja.

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