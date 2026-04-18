Liga MX

Cruz Azul y Tijuana reparten unidades y La Máquina suma su octavo partido sin conocer la victoria

Cruz Azul confirma el mal momento que atraviesan en el cierre de la temporada regular al sumar su octavo encuentro sin conocer la victoria

Cruz Azul y Tijuana reparten unidades en Puebla.
Cruz Azul y Tijuana reparten unidades en Puebla. Foto: Mexsport
Por:
Diego Chávez Ortiz

El Cruz Azul era uno de los candidatos para el título de la Liga MX, pero con su nivel mostrado en los últimos partidos de la temporada, la afición celeste comienza a preocuparse y este sábado igualaron 1-1 con el Tijuana en la Jornada 15 del Clausura 2026.

La Máquina inició ganando en el encuentro al minuto 17 de tiempo corrido, cuando Andrés Montaño cayó en el área y Luis Enrique Santander marcó la pena máxima para los celestes. Gabriel Fernández se paró frente a Antonio Rodríguez desde los once pasos y cambió el penal por gol.

El equipo de Nicolás Larcamón no la pasa bien en este cierre de campaña, pues en sus últimos ocho compromisos, sumando Liga MX y Concachampions, La Máquina no ha podido sumar una victoria a su cuenta y, tras el empate de esta tarde, cedieron el segundo lugar a los Pumas, que vencieron al San Luis ayer.

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