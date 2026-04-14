¡RIDÍCULO! Cruz Azul no puede con LAFC en Puebla y queda eliminado de la Concacaf Champions Cup; resumen y goles

El Cruz Azul no logró la remontada ante LAFC en la Concacaf Champions Cup.

El Cruz Azul no pudo lograr la remontada ante el LAFC y quedó fuera de la Concacaf Champions Cup en cuartos de final. El club de la MLS empató 1-1 en la compensación a los celestes en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, donde los dirigidos por Nicolás Larcamón consumaron su primer fracaso del semestre.

La Máquina se fue al descanso con un gol de ventaja, el cual fue conseguido por Gabriel el ‘Toro’ Fernández desde el manchón de penalti al minuto 18. Engañó a Hugo Lloris en la pena máxima derivada de una falta que el delantero uruguayo recibió de Sergi Palencia.

¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE CRUZ AZUL! 🔥🤩🐂



El "Toro" Fernández la mandó a guardar desde los once pasos. Inicia el sueño de la remontada.



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La Máquina no volvió a tocar la portería hasta el minuto 32, cuando Andrés Montaño probó suerte con un disparo de zurda en el centro del área y el balón apenas se fue a un costado.

Al minuto 37 apareció nuevamente Andrés Montaño, esta vez con un remate de cabeza en el centro del área luego de un centro de Omar Campos, quien precisamente tuvo la última ocasión clara de la primera mitad con un tiro de zurda fuera del área.

Cruz Azul lo intenta en el complemento, pero se queda corto

Cruz Azul se lanzó al ataque desde el comienzo de la segunda parte y la primera aproximación la generó al minuto 46 con un remate de derecha de Jéremy Márquez que pasó cerca.

El LAFC respondió con un disparo de derecha desde fuera del área de Mathieu Choinière al minuto 51, pero la esférica se fue por un costado.

Andrés Montaño y Gonzalo Piovi tuvieron otras ocasiones para los cementeros a los minutos 62 y 65, ambos con sendos disparos de zurda.

El surcoreano Son Heung-Min, autor de un gol en la ida, tuvo un lejano y complicado remate de derecha para el conjunto visitante al minuto 72.

Cruz Azul termina incompleto... y el LAFC le empata en la agonía

El argentino José Paradela se quedó cerca del 2-0 para Cruz Azul al minuto 77 con un disparo de zurda fuera del área, pero el balón rozó el travesaño.

Cruz Azul terminó el cotejo con 10 elementos tras la expulsión de Gonzalo Piovi al minuto 92 por una falta sobre Denis Bouanga.

“Fuera Larcamón”, gritaron los aficionados celestes en los minutos finales del partido en el Estadio Cuauhtemoc. La noche terminó peor cuando el LAFC consiguió el empate inmediatamente después con un gol de penalti de Denis Bouanga al 97′.

EVG