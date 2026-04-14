¡No es broma! Mazatlán se despide de la Liga MX con la mejor promoción en la historia del futbol

Jugadores del Mazatlán en un duelo del Clausura 2026 de la Liga MX

El Mazatlán FC se encuentra en su torneo de despedida de la Liga MX. Acabando el Clausura 2026 el equipo cañonero dejará de existir y su lugar en la Primera División será ocupado por Atlante.

Para decirle adiós al club, su dueño, Ricardo Salinas Pliego, decidió hacer una promoción especial, que posiblemente sea la mejor que se ha visto en el futbol mexicano, pues los boletos para el próximo partido estarán en cinco pesos.

Últimos 2 partidos del @MazatlanFC, yo invito… en agradecimiento por las buenas memorias que nos llevaremos para siempre, del bello puerto de #Mazatlan. 😔 pic.twitter.com/ypr3WiWJQP — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 14, 2026

“Últimos 2 partidos del Mazatlán. Yo invito en agradecimiento por las buenas memorias que nos llevaremos para siempre del bello puerto de Mazatlán”, escribió Ricardo Salinas en su cuenta de X.

De esta manera se informó que las entradas para el Mazatlán vs Querétaro, correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, estarán en 5 pesos. Aplica en todas las posiciones y aplican restricciones.

En el #ViernesBotanero de @AztecaDeportes siempre pasan cosas especiales y el que viene no es la excepción.



¡A disfrutar del futbol en Mazatlán! Todos los boletos contra el @Club_Queretaro a $5.00 pesos 🪙



Llenemos la grada y formemos juntos la Marea Morada.



🎟️ Taquillas,… pic.twitter.com/aODHZ7TwEc — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) April 14, 2026

Al Mazatlán FC le quedan tres juegos en su historia; Querétaro, Toluca y Tigres. Los primeros dos juegos son en su casa, el Estadio El Encanto, y su última presentación en la Liga MX será en El Volcán de Monterrey.

El inicio del final para los cañoneros es ante los Gallos Blancos el viernes 17 de abril a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. El miércoles 22 abren El Encanto para medirse a los bicampeones del futbol mexicano.

El andar del Mazatlán FC en la Liga MX culmina en la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026 el sábado 25 de abril ante los Tigres. Los cañoneros no entrarán a Liguilla.

Al momento los morados son penúltimos de la tabla general con 11 puntos luego de tres victorias, dos empates y nueve derrotas. Solamente Santos con 9 unidades es peor.

¿Cómo le fue a Mazatlán en su último juego?

Mazatlán visitó la Ciudad de México para enfrentarse a los Pumas, que aseguraron su lugar en la Liguilla al ganar el cotejo 3-1 en el Estadio Olímpico Universitario.

Los dirigidos por Efraín Juárez llegaron a 27 unidades, a falta de tres jornadas de que concluya la fase regular del Clausura 2026, y lo peor que les puede pasar es acabar octavos.

El paraguayo Robert Morales, el brasileño Juninho y el mexicano Guillermo Martínez fueron los anotadores para el Club Universidad, que puede presumir de ser el único equipo de la Liga MX que nunca perdió ante el Mazatlán.

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