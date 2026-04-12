Liga MX: Estos son los clasificados AL MOMENTO a la liguilla del Clausura 2026

Este fin de semana se llevó a cabo la Jornada 14 del Clausura 2026 y varios equipos ya se van perfilando para clasificarse a la liguilla de la Liga MX. Después de la actividad, cuatro clubes ya tienen asegurado su boleto a la fiesta grande del futbol mexicano y el Toluca podría unirse a esta lista si consigue una victoria ante el San Luis en la noche.

Los Pumas son el último equipo que se metió a la liguilla del Clausura 2026 después de su victoria ante el Mazatlán en la cancha del Estadio Olímpico Universitario; con esto, los universitarios vuelven a la fiesta grande del futbol mexicano después de dos temporadas seguidas sin clasificar.

Estos son los clasificados AL MOMENTO a la liguilla de la Liga MX

La liguilla del Clausura 2026 poco a poco va conociendo a los ocho equipos que pelearán por el título de la Liga MX, pero a falta de tres jornadas, tres clubes ya tienen su boleto a la fiesta grande del futbol mexicano.

Chivas

Cruz Azul

Pachuca

Pumas

Toluca (tiene que ganar o empatar ante el San Luis)

Con estos resultados, solo quedan tres lugares disponibles para la liguilla, los cuales se irán definiendo conforme pasen los encuentros de las últimas tres jornadas del torneo local.

¡Goooool de Pumas! ¡Gooool de Robert Morales en apenas 5 minutos de juego! 🔥😍#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/F4KQYdnJcm — TUDN MEX (@TUDNMEX) April 12, 2026

América, Tigres y Atlas los tres favoritos a entrar a liguilla

A falta de tres jornadas en el Clausura 2026, se podría decir que solo quedan tres puestos para la liguilla de la Liga MX, pues cabe recalcar que este año no se disputará el play-in y los ocho primeros avanzarán directo a la fiesta grande.

En ese escenario, los equipos que actualmente estarían clasificados a la fase de eliminación son Tigres, América y Atlas, así que son los favoritos a quedarse con esos tres boletos restantes para la liguilla.

Aunque debajo de ellos León, Tijuana, Juárez y Necaxa aún tienen posibilidades de entrar a la fiesta grande, así que para estos equipos las tres últimas fechas del certamen son de vida o muerte; tienen que ganar todos sus encuentros para poder adjudicar uno de los boletos a la liguilla.

DCO