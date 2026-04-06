¡Sin triunfo y sin camión! Jugadores de Pumas se quedan varados en Guadalajara y el momento se hace viral (VIDEO)

Jugadores de Pumas se quedaron varados en Guadalajara tras su juego contra Chivas.

Pumas tuvo una noche larga en Guadalajara, donde Chivas le arrebató un punto de último minuto en el cierre de la Jornada 13 de la Liga MX. Lo peor pasó cuando el camión del equipo auriazul presentó una falla mecánica, la cual provocó que parte del plantel se quedara varado en plena vía pública.

El riesgo y temor por perder su vuelo de regreso a la Ciudad de México llevó a los jugadores del conjunto universitario a cruzar la calle para pedir vehículos por aplicación con el objetivo de continuar su trayecto al Aeropuerto.

No fue el día de ese chófer 🚫



A la salida el autobús falló y los jugadores de Pumas tuvieron que llegar al aeropuerto en UBER. https://t.co/upMU7ksHlA pic.twitter.com/kxepnpfDQ3 — PressPort (@PressPortmx) April 6, 2026

La inesperada situación y momento que vivieron los futbolistas de Pumas se hizo viral en las redes sociales, luego de que aficionados captaron videos de los jugadores mientras cruzaban la avenida, entre ellos el ecuatoriano Pedro Vite y el director técnico Efraín Juárez.

Pumas deja escapar la victoria en Guadalajara

Pumas desperdició una ventaja de 2-0 sobre Chivas en el Estadio AKRON, luego de que se había ido al descanso con esa diferencia en el último juego de la Jornada 13 del Clausura 2026.

El Rebaño tuvo una gran reacción en la parte complementaria y consiguió el empate en la compensación por medio de un controvertido penalti, mismo que concretó su goleador Armando la ‘Hormiga’ González.

El 2-2 le impidió a Pumas obtener su séptima victoria del Clausura 2026, mientras que para las Chivas se trató de su primera igualada en lo que va del torneo.

Con el empate en Guadalajara, el equipo dirigido por Efraín Juárez llegó a 24 puntos en la temporada, cosecha con la que ocupa el quinto sitio de la clasificación en el Clausura 2026, a falta de cuatro fechas para que culmine la fase regular.

Lo que viene para Pumas tras visita a Guadalajara

Dos juegos como local y dos en calidad de visitante le restan a Pumas antes de que concluya la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX.

Los auriazules reciben en Ciudad Universitaria al Mazatlán en la Jornada 14 y en la 16 harán lo propio contra los Bravos de Ciudad Juárez.

Los últimos cotejos de Pumas en patio ajeno son en contra del Atlético de San Luis y del Pachuca en las Fechas 15 y 17, de manera respectiva.

EVG