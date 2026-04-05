¡Para que la cuña apriete! Uriel Antuna hace ante Chivas su primer gol con Pumas y lo festeja con todo (VIDEO)

Uriel Antuna hizo su primer gol con Pumas y lo hizo contra las Chivas, uno de sus exequipos, para poner al frente a los universitarios en el Estadio AKRON, sede del último partido de la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX. Lo festejó con todo.

Corría el minuto 21 del encuentro, cuando Uriel Antuna venció a Raúl ‘Tala’ Rangel con un potente disparo de derecha tras recibir un pase de Juninho, con lo cual convirtió el primer gol de la noche en Guadalajara.

Tremendo jugadón de Juninho para dejarle el balón servido a Antuna, quien anotó su quinto gol contra Chivas. 📹#LaLigaDeLaAfición✨ | #ConMéxicoC26 | #J13 | #CHIPUM pic.twitter.com/LOmYzCbV6m — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 6, 2026

Uriel Antuna vive su primera campaña con Pumas

Uriel Antuna disputa su primera temporada con los Pumas, equipo por el que fichó después de haber pertenecido a Tigres, donde no tuvo éxito en las tres temporadas que formó parte de los de la UANL.

Efraín Juárez le ha dado continuidad al Brujo desde que se incorporó a la plantilla auriazul, pues hasta el momento ha tenido actividad en los 10 partidos que el club ha afrontado desde su llegada.

Uriel Antuna quiere recuperar en Pumas el nivel que tuvo principalmente con Cruz Azul, club en el que estuvo precisamente a su salida de Chivas, y con el que fue subcampeón de la Liga MX en el Clausura 2024 tras perder la final contra el América.

El pasado de Uriel Antuna con Chivas

Uriel Antuna formó parte de las Chivas por cuatro torneos, del Clausura 2020 al Apertura 2021. Llegó al Rebaño procedente del LA Galaxy de la MLS.

El Brujo no estuvo a la altura de las expectativas que la afición del Guadalajara tenía en él y a finales del 2021 se concretó su salida a Cruz Azul. América era otro posible destino en aquel momento.

En sus dos años como futbolista de Chivas, Uriel Antuna registró seis goles y nueve asistencias en 64 partidos oficiales con el club rojiblanco en toda clase de competencias.

EVG