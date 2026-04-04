Esposa de Uriel Antuna expone la pesadilla que vivió en una zapatería de CDMX; “nos ningunearon” (FOTOS)

Uriel Antuna se encuentra concentrado para el partido ante las Chivas, mientras su esposa salía de compras en la Ciudad de México, para buscar unas botas, aunque Penny García contó en sus redes sociales la pesadilla que vivió mientras asistía a este local.

A través de sus historias de Instagram, la pareja de Uriel Antuna platicó que llevaba tiempo buscando unas botas rojas como las que presume en las imágenes, pero puso el siguiente mensaje.

“Tenía meses literal queriendo unas botas especialmente rojas y encontré esta marca mexicana que me encantó, pero, cuando llegamos nos ningunearon inmediatamente”, escribió Penny García.

Penny García cuenta su experiencia en su cuenta de Instagram. ı Foto: Captura de Pantalla

Uriel Antuna está a horas de enfrentar a Chivas y su esposa de “migajera”

En la misma serie de historias contando lo que ocurrió mientras compraba sus botas, Penny García se autodenominó como “migajera” por seguir comprando en la tienda a pesar de ser ninguneada, como ella lo describió.

En la imagen se puede ver a la esposa de Uriel Antuna con las botas rojas puestas y la frase “de migajera solo por estas botas”, aunque también reveló qué marca fue la que la trató de esta forma y se trata de Montserrat Messeguer, aunque el agrado de Penny García se terminó al no ser tratada de la mejor manera.

Al final, la pareja de Uriel Antuna no reveló si compró o no las botas que tanto quería, pero por la frase donde se llamó “migajera” se puede considerar que sí adquirió el par de zapatos que estaba buscando desde hace tiempo.

Penny García reveló que fue "migajera". ı Foto: Captura de Pantalla

Uriel Antuna enfrenta a las Chivas este fin de semana

Los Pumas están viviendo un gran momento en este Clausura 2026, pero este fin de semana se medirán ante el mejor equipo de la campaña, las Chivas, pues el Rebaño Sagrado se encuentra en el primer puesto de la tabla general de la Liga MX.

El equipo comandado por Efraín Juárez visitará la cancha del Estadio AKRON este domingo para cerrar la actividad de la Jornada 13 del Clausura 2026, el mejor encuentro de la fecha sin lugar a dudas.

El conjunto Universitario necesita una victoria obligada para seguir en lo más alto de la tabla general, pues con los resultados obtenidos hasta el momento, pueden llegar a pelear el segundo o tercer puesto de la clasificación y salir con los tres puntos de la casa de las Chivas sería una recarga de ánimos para la plantilla auriazul.

DCO