¡CONFIRMADO! Uriel Antuna es nuevo jugador de Pumas

Uriel Antuna es nuevo jugador de Pumas. El cuadro del Pedregal por fin se hizo de los servicios del extremo de los Tigres después de varios días de negociaciones. El canterano de Santos ya no entraba en planes de los de la Sultana del Norte y desde que llegó al equipo le costó mucho trabajo ganarse un lugar en el 11 inicial por lo que le buscaron salida a los pocos torneos.

Uriel Antuna era un deseo de Efrain Juárez. El timonel de los Pumas le había pedido a la directivo un jugador con esas características y el primero en la lista siempre fue el ex del Cruz Azul, pero por un tiempo las negociaciones se detuvieron y todo indicaba que no saldría de los Tigres hasta el próximo torneo.

Willie González, periodista de Multimedios, confirmó que Uriel Antuna ya no entrenaba con el resto del plantel desde hace algunos días, pues las negociaciones con Pumas iban muy avanzadas y porfis rebeló que el extremo ya es nuevo jugador de los auriazules.

Hay que recordar que Antuna tuvo un paso muy importante por el Cruz Azul, convirtiéndose en líder de goleo y colaborando para el último campeonato de La Máquina. Uriel llegó a ser considerado uno de los mejores futbolistas en La Noria, pero su repentina salida no le gustó a la afición y lo tacharon de traicionero.

Por su parte, esta contratación se da porque uno de los mejores jugadores de los Pumas, Jorge Ruvalcaba, tiene ofertas del New York City FC, así que la salida del extremo mexicano comenzó la búsqueda de un nuevo jugador para los auriazules y Uriel Antuna es el elegido por los del Pedregal para cubrir esa baja.

Con esta llegada, los Pumas firmarían su séptimo fichaje para este Clausura 2026, pues antes del arribo de Uriel Antuna, los auriazules lograron cerrar a Juninho, Jordan Carrillo, César Garza, Tony Leone, Robert Morales y Jesús Rivas.

— PUMAS (@PumasMX) January 21, 2026

¿Cuándo regresan a la actividad los Pumas en la Liga MX?

Los Pumas siguen invictos en el Clausura 2026 después de tres jornadas disputadas en el torneo, pues empataron a uno con el Querétaro, le ganaron 1-0 a los Tigres en el Volcán y después igualaron el marcador con el León 1-1 en el Estadio Olímpico Universitario.

Después del parón en la Liga MX por la actividad de la Selección Mexicana por Sudamérica, los equipos ya se preparan para regresar y continuar con su participación en el torneo local. Será este fin de semana cuando se lleve a cabo la Jornada 4 del Clausura 2026.

El siguiente encuentro de los Pumas y con el que buscarán seguir invictos en la temporada será ante Santos en Ciudad Universitaria, encuentro que se llevará a cabo el viernes 30 de enero en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

