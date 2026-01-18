Fuera de Canchas

Aficionado de Pumas es agredido y detenido por las autoridades de la CDMX previo al encuentro ante León (VIDEO)

El Pumas vs León inició con una pésima noticia, pues un aficionado auriazul fue detenido por un grupo de policías cuando se dirigía a la entrada del estadio

Aficionado de Pumas fue detenido por un grupo de policías a las afueras de Ciudad Universitaria.
Aficionado de Pumas fue detenido por un grupo de policías a las afueras de Ciudad Universitaria. Foto: Mexsport
Por:
Diego Chávez Ortiz

Aficionado de Pumas vivió momentos de tensión antes del inicio del partido en el Olímpico Universitario, pues al momento de dirigirse a la entrada del estadio se armó un conato de bronca con las autoridades de la Ciudad de México, quienes decidieron agredir y detener al fanático entre varios elementos.

En el video se puede ver como el aficionado no dejaba de alegar y manotear con uno de los policías, pero en el momento que la situación comenzó a subir de tono, los oficiales decidieron agarrar al aficionado entre varios para llevarlo cargando a una de las patrullas, mientras otro elementos pedían al reportero que dejará de grabar el incidente.

Al final los policías subieron al fanático a la batea de su vehículo y uno de ellos agredió al periodista Mario Badillo, tirándole su celular y pisándolo, el medio informó que el teléfono del colega fue dañado.

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Helmut Marko volvió a atacar a Checo Pérez en una entrevista.
Fuera de Pistas

¡No lo suelta! Helmut Marko vuelve a atacar a Checo Pérez y revela que fue una equivocación llevarlo a Red Bull