Aficionado de Pumas es agredido y detenido por las autoridades de la CDMX previo al encuentro ante León (VIDEO)

Aficionado de Pumas fue detenido por un grupo de policías a las afueras de Ciudad Universitaria.

Aficionado de Pumas vivió momentos de tensión antes del inicio del partido en el Olímpico Universitario, pues al momento de dirigirse a la entrada del estadio se armó un conato de bronca con las autoridades de la Ciudad de México, quienes decidieron agredir y detener al fanático entre varios elementos.

En el video se puede ver como el aficionado no dejaba de alegar y manotear con uno de los policías, pero en el momento que la situación comenzó a subir de tono, los oficiales decidieron agarrar al aficionado entre varios para llevarlo cargando a una de las patrullas, mientras otro elementos pedían al reportero que dejará de grabar el incidente.

Al final los policías subieron al fanático a la batea de su vehículo y uno de ellos agredió al periodista Mario Badillo, tirándole su celular y pisándolo, el medio informó que el teléfono del colega fue dañado.