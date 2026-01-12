Jugador de Pumas no soportó las críticas y tomó la decisión más drástica de su carrera; nadie lo puede encontrar

Jugadores de Pumas después del empate contra Querétaro en la Jornada 1 del Clausura 2026.

El mediocampista colombiano José Caicedo tomó una drástica decisión ante los abucheos y críticas de la afición de Pumas, luego de que tuvo un error que derivó en el gol con el que el Querétaro empató a los felinos en la Jornada 1 del Clausura 2026, por lo que cerró sus redes sociales y ahora nadie lo puede encontrar.

La molestia de los seguidores auriazules con José Caicedo viene desde algunos torneos, pues se le señalado mucho por su irregular desempeño en la cancha, lo que ha escalado en insultos de parte de la gente hacia el futbolista, que por ese motivo optó por cerrar sus redes sociales para no recibir más ataques.

José Caicedo, mediocampista de Pumas, borró sus redes sociales tras críticas e insultos de la afición. ı Foto: Captura de pantalla

¿Cómo fue el error de José Caicedo en el Pumas vs Querétaro?

José Caicedo tenía cuatro minutos de haber ingresado al terreno de juego cuando cometió el error del que se derivó el gol de Mateo Coronel con el que el Querétaro igualó 1-1 a Pumas en Ciudad Universitaria.

El colombiano regaló un balón en la salida de los felinos en el centro del campo. A pesar de que intentó corregir su yerro, no tuvo éxito en su misión de quitarle el balón a Mateo Coronel, quien abatió a Keylor Navas.

José Caicedo fue recibido por la afición de Pumas con abucheos desde que entró al encuentro en sustitución del ecuatoriano Pedro Vite al minuto 67.

Hoy domingo 11 de enero se acabó la mentira llamada José Luis Caicedo. Hoy por fin abrí los ojos, todos tus pases fueron regalados. Es increíble que perdimos años de vida con un tipo que pierde pases en la salida y cuestan partidos y puntos. pic.twitter.com/cbiHJx9Cr5 — Goyito (@ElG0yit0) January 11, 2026

El equipo dirigido por Efraín Juárez se había puesto al frente en la pizarra con anotación del panameño Adalberto Carrasquilla en los primeros momentos del segundo tiempo (49′).

Los números de José Caicedo con Pumas

El colombiano José Caicedo fue promovido al primer equipo de Pumas en el Apertura 2022, poco menos de dos años después de que llegó a Pumas Tabasco, exfilial del conjunto capitalino, procedente del Independiente Santa Fe.

El mediocampista originario de Palmira ha disputado 111 partidos oficiales con la escuadra de la UNAM en toda clase de competencias, incluyendo Liga MX, Leagues Cup y Concachampions.

José Caicedo ha anotado tres goles y ha colaborado con dos asistencias con los Pumas, con los que hasta el momento no ha conseguido títulos.

