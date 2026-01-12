La Presidenta Claudia Sheinbaum abandera a la delegación mexicana que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno

Un momento memorable tuvo lugar en Palacio Nacional, donde la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abanderó a la delegación mexicana que competirá en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. Este evento se llevará a cabo del 6 al 22 de febrero en Italia, marca un hito importante para el deporte mexicano.

Durante la conferencia matutina, la Presidenta entregó el lábaro patrio a dos destacados atletas: Donovan Carrillo, un talentoso patinador artístico, y Sarah Schleper, una experimentada esquiadora. Ambos serán los encargados de portar la bandera tricolor en la ceremonia inaugural del evento, simbolizando el orgullo y la unidad del país en el ámbito deportivo internacional.

El acto contó con la presencia de figuras importantes como el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco Marrufo; la presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), María José Alcalá Izguerra, y la jefa de misión, Ana Luisa Aguilar. Durante su intervención, Pacheco destacó el compromiso del Gobierno de México para apoyar a los atletas y celebró que este abanderamiento es encabezado por una mujer, un hecho sin precedentes en la historia del país.

Rommel Pacheco también enfatizó que los atletas mexicanos enfrentarán un gran desafío al competir contra potencias históricas en el deporte invernal. “Deseamos el mayor de los éxitos a nuestros atletas en este camino”, afirmó Pacheco, reconociendo el arduo trabajo y la dedicación que han mostrado.

La delegación mexicana para Milano-Cortina 2026 está compuesta por cuatro atletas: Donovan Carrillo en patinaje artístico, Sarah Schleper en esquí, y los debutantes Allan Corona y Regina Martínez, quienes participarán en esquí de fondo. Este evento representa una oportunidad única para estos jóvenes deportistas, que buscan dejar huella en el escenario olímpico.Un Futuro Brillante para el Deporte Mexicano

Con la mirada puesta en Milano-Cortina, la delegación mexicana no solo busca competir, sino también inspirar a futuras generaciones de atletas. El respaldo del Gobierno y el apoyo de la comunidad deportiva son fundamentales para el éxito de estos competidores. La historia se escribe en cada pista y cada salto, y México está listo para brillar en la nieve.