¡OFICIAL! Estos son los atletas mexicanos que participarán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Los atletas mexicanos ya se preparan para su participación en los Juegos Olímpicos de invierno.

Llegó el 2026 y con ello la edición número XXV de los Juegos Olímpicos de Invierno, los cuales se llevarán a cabo en las ciudades italianas de Milán y Cortina d’Ampezzo, donde estarán viviendo los atletas mexicanos que ganaron su boleto para participar en la competencia.

De momento hay cuatro deportistas aztecas confirmados para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, pues el 18 de enero se definirá el último pase a la competencia, entre Lasse Gaxiola y Alessandro Cantele, quienes podrían ser el quinto atleta mexicano en subirse al barco para participar en el torneo internacional.

Los atletas mexicanos enfrentarán 3 grandes retos en 2026 🇲🇽🔥

❄️ Olímpicos de Invierno Milano-Cortina (6–22 feb)

🏅 Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo (24 jul–8 ago)

🌍 Olímpicos de la Juventud en Dakar (31 oct–13 nov)#TodosSomosOlimpicos pic.twitter.com/94LohlOZXW — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) December 30, 2025

Estos son los atletas mexicanos confirmados para los Juegos Olímpicos de Invierno

La delegación mexicana ya se prepara para viajar a las ciudades de Milán y Cortina d’Ampezzo para concentrarse en la villa olímpica de cara a su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, en busca de traer de regreso a México una medalla.

Donovan Carrillo - Patinaje artístico sobre hielo

Allan Corona - Esquí de fondo

Regina Martínez - Esquí de fondo

Sarah Schleper - Esquí alpino

Ellos son los cuatro deportistas que la afición mexicana podrá ver durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026; toda la actividad de este torneo se podrá ver en vivo a través de las pantallas de Claro Sports.

¿Cuándo inician los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026?

Estamos a poco menos de un mes de vivir la euforia de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, donde, de momento, cuatro mexicanos realizarán su mejor esfuerzo para traer de regreso una medalla a México.

Esta competencia se llevará a cabo del viernes 6 de febrero al domingo 22 del mismo mes, aunque la actividad iniciará el miércoles 4 con las disciplinas de curling, esquí alpino y luge, deportes que irán definiendo a los finalistas, para días posteriores a la inauguración comenzar a entregar las medallas.

Por su parte, el patinaje artístico, disciplina donde estará participando el mexicano Donovan Carrillo, comenzará el sábado 7 de febrero con las pruebas masculinas y será el domingo 8 del mismo mes cuando inicie la entrega de medallas de esta prueba.

DCO