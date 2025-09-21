Carrillo califica a sus segundos Olímpicos

El patinador mexicano Donovan Carrillo consiguió su boleto a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 este domingo en la categoría individual masculino, luego de ganar la medalla de bronce en el clasificatorio de Beijing.

Tras lograr esta hazaña, Carrillo Suazo vivirá su segunda cita olímpica, luego de su paso por los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, en los que hizo historia para México al conseguir su pase a la gran final y concluir en el lugar 22, el mejor resultado para un patinador nacional hasta el momento.

Carrillo se convirtió como el mejor de América Latina dentro del ‘Skate to Milano 2025’, dejando en claro que es uno de los atletas mexicanos a seguir de cerca, pues en su participación terminó con 137.39 puntos durante el programa libre y otros 84.97 puntos en el programa corto.

El Dato: Donovan Carrillo comenzó a practicar patinaje artístico con 8 años, pero este deporte no fue lo que le llamó la atención en sí, se enamoró de una niña que lo practicaba.

¡Con la música del Rey! 🎶⛸️🇲🇽



El patinador mexicano Donovan Carrillo lució en la pista de hielo con los acordes de un mix de Elvis Presley, para llevarse la presea de bronce 🥉 y su pase olímpico a @milanocortina2026, en el Clasificatorio Beijing 2025, en China. 🇨🇳 pic.twitter.com/tWyoDSVFLa — CONADE (@conadeoficial) September 21, 2025

Donovan Carrillo, en la élite del patinaje artístico

El jalisciense consiguió un total de 222.36 puntos, que fueron suficientes para conseguir uno de los cinco boletos que entregaba la competencia a los Juegos Olímpicos del año entrante, en donde buscará seguir representando a México en lo más alto.

Donovan Carrillo es uno de los atletas mexicanos más destacados de la actualidad, pues ha tenido varios triunfos en varias competencias, siendo el atleta azteca más destacado en una de las disciplinas que no es la más normal para competir, como lo es el patinaje artístico, que está dominada por deportistas de otras partes del mundo.

Donovan Carrillo irá de nuevo a los Juegos Olímpicos de Invierno

Citas invernales del mexicano

Beijing 2022

Milán-Cortina d’Ampezzo 2026

🇲🇽⛸️ Donovan Carrillo brilla en el Preolímpico de Patinaje Artístico sobre Hielo en Beijing, China, donde logró posicionarse en 3° lugar. Su logro nos inspira y pone en alto el nombre de nuestro país en esta disciplina. ¡Enhorabuena! #TodosSomosOlímpicos pic.twitter.com/CbIZD0skoe — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) September 21, 2025

Donovan Carrillo se aseguró estar en unos nuevos Juegos Olímpicos de Invierno. En Milan, el próximo año, será su segunda experiencia, luego de participar en Beijing 2022, en donde hizo historia al ser el primer mexicano en avanzar al programa libre.

Por si fuera poco, en los pasados Juegos Olímpicos de Invierno rompió con una sequía de 30 años sin participantes mexicanos y con su boleto confirmado a Italia es el segundo mexicano que clasifica a dos citas invernales en Patinaje Artístico, detrás de Ricardo Olavarrieta 1988 y 1992.

El originario de Guadalajara será el único competidor latinoamericano en esta disciplina, contando todas las pruebas, lo que hace más valioso el pase a la máxima cita deportiva invernal.

“Donovan Carrillo brilla en el Preolímpico de Patinaje Artístico sobre Hielo en Beijing, China, donde logró posicionarse en 3° lugar. Su logro nos inspira y pone en alto el nombre de nuestro país en esta disciplina. ¡Enhorabuena!“, comparte el Comité Olímpico Mexicano en su cuenta de X sobre el pase del mexicano.

22 el lugar en el que terminó Carrillo en los pasados Juegos

A la competencia varonil del Clasificatorio, que otorgó los últimos cinco boletos olímpicos en disputa a Milán Cortina 2026, se presentaron 26 patinadores de países como Francia, Austria, Croacia, Alemania, Irlanda, Israel, Mónaco y Ucrania, entre otros.

El patinador quien entrena bajo las instrucciones de los canadienses Jonathan Mills y Myke Gillman, compartió el podio de honor con el atleta neutral Petr Gumennik, quien obtuvo el primer lugar tras sumar 262.82 puntos y Hyungyeom Kim de Corea del Sur, quien se quedó con plata tras puntuación total de 228.60.

