¿Quién es Álvaro Arbeloa, el nuevo entrenador del Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso?

Álvaro Arbeloa fue elegido como el sustituto de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid.

La directiva del Real Madrid eligió al exdefensa Álvaro Arbeloa como el sustituto de Xabi Alonso en la dirección técnica del equipo merengue, luego de que cesó al exmediocampista tras la final perdida a manos del Barcelona en la Supercopa de España en Arabia Saudita.

Apenas en mayo del 2025, Álvaro Arbeloa había asumido el timón del Real Madrid Castilla y ocho meses después recibe su primer gran oportunidad en el banquillo, pues su experiencia se limita a equipos menores de la entidad merengue.

Álvaro Arbeloa, un viejo conocido del Real Madrid

Álvaro Arbeloa es un hombre de casa para el Real Madrid, el club con el que debutó como futbolista profesional el 17 de octubre del 2004 en un partido de LaLiga en contra del Betis.

El exzaguero nacido en Salamanca se fue del conjunto de la capital española poco tiempo después para incorporarse al Deportivo La Coruña y posteriormente al Liverpool.

Sin embargo, Álvaro Arbeloa volvió al Real Madrid en el 2009, el año en el que Florentino Pérez llevó al club a Karim Benzema, Kaká y Cristiano Ronaldo, marcando el inicio de una era importante en la institución.

Juntando sus dos etapas con el Real Madrid (2004-2005 y 2009-2016), el exdefensa consiguió ocho trofeos, pues ganó dos Champions League, dos Copas del Rey, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes, una liga y una Supercopa de España.

Además, Álvaro Arbeloa ganó tres títulos con la selección española, con la que se proclamó campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y monarca en las Eurocopas Austria-Suiza 2008 y Polonia-Ucrania 2012.

La experiencia de Álvaro Arbeloa en los banquillos

Álvaro Arbeloa regresó al Real Madrid en septiembre del 2020, pero esta vez lo hizo tras ser nombrado entrenador del equipo Sub-14, y en el 2022 ascendió al Juvenil A.

El 28 de mayo del 2025, el exdefensa reemplazó al mítico expoliador Raúl González en el banquillo del Real Madrid Castilla.

Álvaro Arbeloa registró 12 triunfos, tres empates y ocho derrotas en los 23 partidos en los que estuvo al frente de la filial del equipo merengue. Su último compromiso fue el 10 de enero, cuando los de la capital española fueron goleados 4-1 por el Arenas Club en calidad de visitantes.

El primer partido del exfutbolista de 42 años de edad como estratega del Real Madrid será este miércoles 14 de enero en calidad de visitante frente al Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey.

EVG