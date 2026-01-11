Real Madrid vive el peor momento en su historia y este increíble dato lo revela

Kylian Mbappé y otros jugadores del Real Madrid tras la caída ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España.

El Real Madrid alargó su crisis con su derrota ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España, pues esa caída impidió que el equipo merengue pusiera fin a su racha de poco más de un año sin levantar trofeos en cualquier competencia.

El equipo merengue se fue en blanco en todo el 2025 y el 2026 lo inicio igual luego de que sucumbió por pizarra de 3-2 a manos del conjunto blaugrana en el encuentro desarrollado en el King Abdullah Sports City Stadium de Yeda, Arabia Saudita.

👔 @XabiAlonso: "Hemos competido y lo hemos intentado hasta el final".

🎙️ Rueda de prensa ➡️ RM Play — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 11, 2026

Un doblete de Raphinha y un tanto de Robert Lewandowski le dieron la victoria y el título de la Supercopa de España al Barcelona a costa del Real Madrid, que desde la llegada de Xabi Alonso al banquillo no ha cosechado trofeos.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Internacional Barcelona vence al Real Madrid y se convierte en bicampeón de la Supercopa de España

¿Cuál fue el último título que ganó el Real Madrid?

El Real Madrid no lleva copas a sus vitrinas desde el 18 de diciembre del 2024, cuando se coronó en la Copa Intercontinental de la FIFA tras imponerse en la final al Pachuca por marcador de 3-0.

Kylian Mbappé, Rodrygo y Vinícius Jr. fueron los autores de las anotaciones del conjunto merengue en aquel cotejo desarrollado en el Estadio Icónico de Lusail, en Qatar.

En aquella coronación de la Copa Intercontinental 2024, el Real Madrid estaba bajo las órdenes del italiano Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil.

💬 @thibautcourtois: "Los detalles estuvieron en nuestra contra".

🎙️ Declaraciones completas ➡️ RM Play — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 11, 2026

Barcelona, el verdugo del Real Madrid en el último año

El Barcelona ha sido el gran obstáculo del Real Madrid después de aquella Copa Intercontinental del 2024, pues los culés han impedido que los de la capital española obtengan más títulos.

El Barça derrotó 3-2 a los merengues en la final de la Copa del Rey 2024-2025, y en esa misma campaña conquistó LaLiga al terminar líder de la clasificación con una cosecha de 88 puntos, cuatro más que los que sumó su eterno rival.

El Barcelona se llevó el primer clásico del 2026 con otra victoria de 3-2 sobre el Real Madrid para consolidarse como el máximo campeón de la Supercopa de España con 16 trofeos, tres más que los merengues.

EVG