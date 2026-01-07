Barcelona golea y humilla al Athletic Club en la Supercopa de España y ya espera a su rival en la gran final

El Barcelona, líder de LaLiga española, se presentó en el King Abdullah Sports City para enfrentarse al Athletic Club de Bilbao en la primera semifinal de la Supercopa de España, partido que terminó ganando el equipo de Hansi Flick por marcador de 5-0, pero que desde el primer tiempo lograron finiquitar.

A pesar de que fue un inicio bastante reñido entre los dos equipos en Arabia Saudita, fue al minuto 22 de tiempo corrido cuando se rompió el cero tras un remate dentro del área de Ferran Torres para vencer a Unai Simón y comenzar la fiesta de goles del Barcelona.

Siete minutos después, Fermín López apareció solo dentro del área del Athletic Club para empujar la pelota al fondo de la red tras una gran asistencia de Raphinha desde la banda izquierda del campo de juego.

Los 5 goles del Barcelona hoy para clasificar a final de Supercopa 🤩⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️🔴🔵



Videos de @Rabanalsafena

Una de las sorpresas antes del inicio del partido fue la decisión de Hansi Flick de dejar a Lamine Yamal en el banquillo y en su lugar poner a Roony Bardghji, una oportunidad que aprovechó el delantero sueco y fue el autor del tercer tanto del encuentro tras un remate potente de pierna derecha que no pudo detener Unai Simón.

Antes de irse al descanso, Roony Bardghji y Raphinha se juntaron pasando la media cancha para que el ariete brasileño encarara a la defensa rival, con un amague para acomodarse a su pierna hábil fue como el dorsal ‘11′ del Barcelona encontró el espacio para sacar el disparo cerca del ángulo de la portería y marcar el cuarto tanto para los culés.

Llegó el medio tiempo con el marcador 4-0 para los pupilos de Hansi Flick, un marcador de demostraba la superioridad del Barcelona en el campo y que en los primeros 45 minutos lograron finiquitar la serie ante el Athletic Club de Bilbao.

Fue al minuto 52 de juego cuando Raphinha volvió a aparecer en el campo, después de varios rebotes y disparo en el área de Unai Simón, fue el brasileño quien apareció para sacar un remate potente con la pierna izquierda y cerrar el marcador 5-0 a favor del conjunto blaugrana.

El resto del encuentro fue de trámite, aunque el conjunto de Ernesto Valverde tuvo algunas jugadas aisladas con las que estuvieron cerca de hacerse presentes en el marcador, aunque sin suerte frente al arco de Joan García.

El Barcelona es el máximo ganador de la Supercopa de España con 15 conquistas y buscarán aumentar su hegemonía en la gran final del torneo, partido en el que se enfrentarán al ganador entre el Atlético de Madrid y Real Madrid.

