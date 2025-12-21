¡INSÓLITO! Lamine Yamal lanza impactante advertencia al Barcelona que deja en shock a la afición

Lamine Yamal continúa en gran momento con el Barcelona y, antes de terminar el 2025, el delantero español mandó una severa advertencia para el conjunto culé y el mundo, pues parece que el nivel que ha mostrado en su corta carrera no es todo lo que puede dar en la cancha, por lo que él comentó.

Tras un año lleno de títulos a nivel nacional como blaugrana, Lamine Yamal mandó una advertencia al equipo culé, diciendo que “voy a tener 22, así que se prepare Barcelona y el mundo. Voy a ser incontrolable”, algo que dejó boquiabiertos a los aficionados, pues no quieren que su jugador pierda el piso a tan temprana edad.

Algunos comentarios de los aficionados del futbol fueron: “Si lo va hacer, que lo haga callado; aún no ha demostrado nada como para alardear tanto”, “Qué te esperas que diga teniendo al tipo de padre”, “CR7 y Messi no decían nada, lo demostraban; por favor, que alguien lo calle y lo centre en jugar”.

Lamine Yamal y el Barcelona terminan el 2025 como campeones de invierno

A pesar de perder el primer Clásico de la temporada ante el Real Madrid, el Barcelona consiguió recuperarse en el resto del 2025 y no perder ningún partido en LaLiga española, aprovechando los pinchazos de los merengues para volver a quedarse con el liderato de la tabla general.

Tras su victoria por marcador de 2-0 sobre el Villarreal, el equipo de Hansi Flick asegura terminar el 2025 en el primer puesto y a cuatro puntos del Real Madrid, equipo que también ganó su último cotejo del año ante el Sevilla en el Santiago Bernabéu.

Los blaugranas iniciarán el 2026 enfrentando al Espanyol en uno de los partidos más importantes de la temporada, pues es ante el rival de la ciudad; el encuentro que se jugará en la cancha del RCDE Stadium está programado para el 3 de enero del siguiente año.

Barcelona busca el bicampeonato en Copa, Supercopa y LaLiga

Después de terminar el primer semestre de la temporada, el Barcelona tendrá tiempo para descansar e ir en busca del bicampeonato de los trofeos que ganó en la campaña pasada en la primera aventura de Hansi Flick con los blaugranas.

Lamine Yamal y compañía iniciarán el 2026 con la posibilidad de sumar su primer título; será el 7 de enero cuando se enfrenten al Athletic Club en las semifinales de la Supercopa del Rey, certamen en el que son el campeón defensor.

Más tarde en el año, disputarán la Copa del Rey, donde también buscarán el bicampeonato, y por último el trofeo de LaLiga española, el cual también sería su segundo trofeo al hilo del torneo local.

