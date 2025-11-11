¡Escándalo en España! Sacan a Lamine Yamal de la selección por incumplir con un protocolo

Lamine Yamal quedó fuera de la convocatoria de España para la Fecha FIFA de noviembre.

España dejó fuera al juvenil extremo Lamine Yamal para los dos partidos de la eliminatoria a la Copa del Mundo del 2026, después de que el futbolista del Barcelona incumplió un protocolo al recibir más tratamiento por una persistente lesión en la ingle.

La Real Federación Española de Futbol (RFEF) informó que recibió una notificación del Barcelona indicando que Yamal se sometió a un “procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis”.

Lamine Yamal es desconvocado para jugar contra Georgia y Turquía.



ℹ️ Leer más: https://t.co/atDKuEHhN4 #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/18d34HtQdJ — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2025

La RFEF dijo que el tratamiento dejará al margen al joven de 18 años Lamine Yamal de 7 a 10 días, por lo que quedó descartado para el partido de España en Georgia el sábado 15 de noviembre y el duelo en casa contra Turquía, a celebrarse tres días después.

RFEF, molesta tras recibir información de la condición de Lamine Yamal

Sin embargo, el organismo enfatizó que recibió la noticia con “sorpresa y malestar” por ser informada de la condición de Yamal el lunes, el mismo día en que él y sus compañeros de la selección española debían reunirse en su campo de entrenamiento en Madrid.

Lamine Yamal se lesionó la zona de la ingle mientras jugaba para España en la Fecha FIFA de septiembre. Desde entonces, su caso de pubalgia, o lesión crónica en la ingle, ha sido un punto de controversia entre su club y la selección nacional.

En septiembre, el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, criticó a España por lo que dijo fue hacer jugar a Lamine Yamal minutos innecesarios en dos victorias fáciles en la clasificación para el Mundial del 2026 cuando, según Flick, su jugador sentía molestias.

RFEF le responde al DT del Barcelona tras la situación de Lamine Yamal

La federación respondió a Flick que nunca recibió ninguna notificación del Barcelona de que Yamal estaba lesionado y que el personal médico del equipo nacional mantiene una comunicación frecuente con los clubes.

El problema en la ingle dejó a Lamine Yamal fuera de cinco partidos del Barcelona y de dos clasificatorios más para la Copa del Mundo con España. Desde entonces ha disputado seis encuentros con el conjunto blaugrana antes del parón internacional.

EVG