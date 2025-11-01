¡OFICIAL! Lamine Yamal dice toda la verdad de la “infidelidad” que hubo en su relación con Nicki Nicole

El jugador del Barcelona, Lamine Yamal, confirmó que su relación con la rapera Nicki Nicole llegó a su final. El joven español lo dijo en el programa D Corazón de Televisión Española, en donde además aclaró si la separación fue por un tema de infidelidades

Lamine Yamal aclaró sobre su ruptura: “No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación”.

🚨 BREAKING: Lamine Yamal has announced he and Nicki Nicole have broken up, as per Diario Sport:



"We simply decided to separate and that's it. Everything being said has nothing to do with us. There was no issue of infidelity." pic.twitter.com/uhXR3tXkNg — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 1, 2025

En redes sociales mucho se dijo que el jugador del Barcelona y de la Selección Española le habría sido infiel a la argentina, pero Yamal fue tajante al asegurar: “No le he sido infiel ni he estado con otra persona”, poniendo punto final a estos dichos en su contra.

El romance de Lamine Yamal y de Nicki Nicole empezó a finales de verano. Desde entonces compartieron muchas fotos y videos en sus redes, se fueron de viaje y la cantante acompañó al jugador en sus partidos con el Futbol Club Barcelona.

Sin embargo, ahora los jóvenes están separados a menos de seis meses de haber empezado a salir, algo que los aficionados del Barcelona tomaron como una buena señal, ya que creen que la baja de nivel de Yamal tiene algo que ver con la relación que tenía.

Lamine Yamal and Nicki Nicole were together for 3 months 💛 pic.twitter.com/yj2D5w0ISv — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 1, 2025

Lamine Yamal remota acciones con el Barcelona

El astro español está regresando a la acción consistentemente con el Barcelona luego de estar lesionado. Lamine Yamal jugó ante el Real Madrid en el Clásico de España.

El Real Madrid puso fin a sus recientes penurias contra el Barcelona en un tenso clásico que culminó con los jugadores de ambos equipos encarándose. Kylian Mbappé y Jude Bellingham firmaron los goles para que el Madrid derrotase el domingo 2-1 al Barca y poner fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas contra el rival catalán.

Just a kid enjoying the game. pic.twitter.com/oYPyjaL9Hn — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 1, 2025

Lamine Yamal terminó segundo en la votación por el Balón de Oro, pero esta campaña no vive su mejor momento. El siguiente partido del Barcelona es en LaLiga ante el Elche, cotejo en donde se espera que el cuadro catalán pueda sacar los tres puntos.

Al momento el Barca es tercero con 22 puntos, superado por el sorpresivo Villarreal que tiene 23 unidades. El líder del campeonato es el Real Madrid con 27 puntos, una ventaja no tan amplia, pero importante de cara a la pausa por el invierno.

aar