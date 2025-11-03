Nicki Nicole y su atrevido VIDEO viral tras terminar con Lamine Yamal

Nicki Nicole se encuentra en medio de una ruptura amorosa, pero ha decidido mostrar una faceta divertida y feliz ante sus millones de seguidores, pues publicó un atrevido y sensual video de Halloween.

El video de Nicki Nicole que enciende las redes sociales

A través de sus redes sociales, Nicki Nicole publicó un video donde la vemos celebrando Halloween con un disfraz bastante sencillo pero también en el que destaca su físico, al tratarse de un enterizo negro ajustado de licra.

De este modo, la joven se disfrazó de Venom, la versión oscura de Spiderman. Lo combinó con su cabello suelto y un maquillaje con enfoque en los ojos gracias a un delineado delgado y oscuro que hacía destacar su mirada.

En el clip de apenas unos segundos, ella aparece el inicio recargada sobre una encimera de mármol. Después, la cantante toma su teléfono y lo mueve para mostrar su rostro y atuendo a mayor detalle.

La artista bailaba al ritmo de la canción llamada ‘Putería’ de DobleP, donde destacaba su estilo de bailar despreocupado y con soltura. Ya en el pasado, se han hecho virales los videos de la famosa bailando, pues a muchos les gusta cómo lo hace.

Un ejemplo de ello fue el video que se hizo viral de ella meses atrás en el que estaba bailando sobre el escenario con un atuendo verde pequeño, donde destacaba su figura y su manera desinhibida de bailar.

El video viral de Nicki Nicole tuvo varias respuestas, desde quienes hicieron comentarios ingeniosos en referencia a Lamine Yamal, hasta quienes elogiaron la gran belleza de la rapera argentina. Te dejamos algunos de los mensajes: