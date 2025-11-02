¡Gran traición! Ya se sabe quién fue el culpable de que Nicki Nicole terminara con Lamine Yamal

Lamine Yamal y Nicki Nicole decidieron terminar su relación después de tres meses juntos; sin embargo, a días de confirmarse la noticia, parece que ya salió a la luz quién es la nueva pareja de la artista argentina, ya que la vieron el viernes en la noche con un creador de contenido.

Con información del medio argentino 0223 com, revelaron que Nicki Nicole y el argentino Mernuel estuvieron juntos toda la noche del viernes a escasas horas de la ruptura entre la cantante y Lamine Yamal. “Una amiga mía ayer la vio irse con Mernuel, uno de los chicos youtubers de moda. Estuvieron juntos toda la noche y se fueron juntos”, afirmó Ángel de Brito.

Nicki Nicole ya tuvo varias relaciones, tanto con artistas como futbolistas, pues la primera relación que tuvo en el mundo de la farándula fue con el cantante argentino Trueno; años después terminaron y comenzó una relación con Peso Pluma, quien fue visto con otra persona en Las Vegas, y su último y fugaz amorío fue con Lamine Yamal.

Yamal vs Elche



We are so back! pic.twitter.com/1ZGMC44IPc — 𝐋𝐑 (@LamineRole) November 2, 2025

Afición del Barcelona agradece la ruptura de Nicki Nicole y Lamine Yamal

Parece que los únicos beneficiados en la ruptura de la relación amorosa entre Nicki Nicole y Lamine Yamal fueron los aficionados del Barcelona, pues en redes sociales comenzaron a expresar su felicidad por el término de este noviazgo.

Los fanáticos culés dejaron en claro que para ellos, desde que el joven de 18 años del Barcelona inició un amorío con la cantante argentina, su nivel de juego bajó considerablemente, tanto así que fue uno de los señalados en la derrota del equipo de Hansi Flick en el Clásico ante el Real Madrid.

Sin embargo, en el partido ante el Elche, Lamine Yamal consiguió anotar el primer gol del partido y los aficionados blaugranas comentaron que el delantero español estaba de vuelta y que la razón era la ruptura con Nicki Nicole.

Lamine Yamal ha mandado a la mierda a Nicki Nicole al primer clásico perdido, es un ANIMAL COMPETITIVOpic.twitter.com/bBx0iksXQg — Rеvеn (@RevenRV) November 1, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar Lamine Yamal con el Barcelona?

Todo indica que, con la ruptura con Nicki Nicole, Lamine Yamal se enfocará en la temporada con el Barcelona, pues están a cinco puntos del Real Madrid y la fase de liga de la Champions League está por llegar a su Ecuador.

El equipo de Hansi Flick se medirá ante el Club Brujas en la Jornada 4 de la Liga de Campeones en la cancha del Estadio Jan Breydel, el próximo miércoles 5 de noviembre, en busca de sumar su tercera victoria, pues perdieron el invicto cuando se vieron las caras con el Paris Saint-Germain.

El Barcelona de Lamine Yamal es uno de los favoritos para llegar a instancias finales de la Champions League, pues el año pasado se quedó a un paso de la gran final, cuando el Inter de Milán los dejó en el camino.

DCO