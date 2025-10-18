El tierno gesto de Nicki Nicole con Lamine Yamal con el que se gana el corazón de la afición del Barcelona (VIDEO)

La cantante argentina Nicki Nicole tuvo un tierno gesto con el futbolista español Lamine Yamal, luego de que fue captada mientras llevaba a un entrenamiento del Barcelona al joven jugador del equipo culé, en un gesto que ha sido muy aplaudido en las redes sociales.

La pareja de enamorados fue vista cuando llegaba a la Ciudad Deportiva del Barcelona. Lo que hizo que Nicki Nicole se ganara el corazón de los aficionados blaugranas fue que ella estaba al volante del automóvil, en una gran muestra de consentimiento al deportista.

Porque hizo de chofer y llevó a Lamine Yamal al entrenamiento del Barça.pic.twitter.com/bVpQJTdhA6 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 15, 2025

Según información del sitio español El Desmarque no se trata de la primera ocasión que la cantante argentina lleva a Lamine Yamal a las instalaciones del Barcelona, actual campeón de LaLiga.

Nicki Nicole causa sensación entre aficionados del Barcelona

Momentos después de que dejó a Lamine Yamal afuera de las instalaciones del Barcelona, Nicki Nicole fue abordada por un grupo de aficionados del Barcelona que le pidieron fotos y saludos.

La joven cantante de 25 años de edad accedió amablemente a la petición de los fans, la mayoría de ellos pequeños, lo que le causó extrañeza e inclusive les preguntó “¿Pero no tenéis colegio?“, a lo que uno de los niños le explicó que no debido a una huelga.

Posteriormente, estos pequeños aficionados del Barcelona le pidieron a Nicki Nicole que cuando recogiera a Lamine Yamal a su salida se detuviera con él para tomarse fotos con la estrella del Barcelona.

Lamine Yamal vuelve a las canchas con el Barcelona

Lamine Yamal no había estado disponible para los últimos partidos del Barcelona, debido a que a inicios de octubre recayó de una lesión en el pubis que lo mantuvo fuera de las canchas en septiembre.

Por esta situación, el extremo de 18 años de edad tampoco pudo jugar con la Selección Española en los duelos eliminatorios contra Georgia y Bulgaria en la Fecha FIFA de octubre.

Sin embargo, Lamine Yamal volvió a jugar con el Barcelona este sábado 18 de octubre en el triunfo de 2-1 sobre el Girona en la Jornada 9 de LaLiga, cotejo en el que fue titular y abandonó la cancha al minuto 64.

EVG