Obed Vargas sigue enamorando a toda Europa y ya tiene otro club de élite que quiere ficharlo

Obed Vargas realizó un estupendo trabajo con México durante el Mundial Sub-20, con el que llamó la atención de varios equipos de Europa que ya están trabajando para hacerse de los servicios del mediocampista mexicano de 20 años para el siguiente mercado de fichajes.

Con información de César Luis Merlo, Obed Vargas está encaminado para ser nuevo futbolista del Sporting de Lisboa de Portugal, club que está cerca de llegar a un acuerdo verbal con el mexicano y le ganarían la partida a equipos como el PSV, Brujas y Atlético de Madrid.

Además de demostrar su tremendo nivel futbolístico en la Copa del Mundo Sub-20, Obed Vargas también derrochó talento en el Mundial de Clubes con el Seattle Sounders, al enfrentarse a instituciones como el Atlético de Madrid y Paris Saint-Germain.

Esta es la increíble historia de Obed Vargas

Obed Vargas nació un 5 de agosto del 2005 en Anchorage, Alaska, Estados Unidos, viviendo toda su vida en el país vecino y llegando al Seattle Sounders, equipo que le dio la oportunidad de debutar en la Major League Soccer a temprana edad.

En la edición pasada del Mundial Sub-20, Vargas disputó el torneo con la camiseta de las Barras y las Estrellas, convirtiéndole un gol a México durante el certamen; sin embargo, Andrés Lillini, director de selecciones menores, viajó hasta Alaska para convencer al mediocampista de representar a la Selección Mexicana.

Dos años después, Vargas recibió su primera convocatoria para disputar la Copa del Mundo juvenil en Chile con México, realizando un gran trabajo y dejando en claro que quiere vestir la camiseta del Tricolor por lo que resta de su carrera, pues en una de sus publicaciones escribió “el debut que más he soñado desde que nací. ¡Qué privilegio es portar estos colores!“.

¿Cuándo juega Obed Vargas con el Seattle Sounders?

Después de ganar su último partido en la temporada 2025 de la MLS ante el New York City por marcador de 2-1, el conjunto donde se encuentra Obed Vargas está a la espera de que culmine la jornada de este fin de semana, aunque ellos ya están clasificados a la postemporada.

El equipo de Seattle tendrá que aguardar unas semanas, en lo que se lleva a cabo el playoff de clasificación para la fase final de la temporada y poder conocer a su rival en la siguiente ronda.

Obed Vargas podría salir campeón con los Sounders antes de hacer sus maletas y mudarse a Europa para seguir con su carrera futbolística en el viejo continente.

