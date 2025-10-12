¡Estalla Gilberto Mora! Su dura reacción tras el fracaso de México en el Mundial Sub-20

México perdió ante Argentina en los cuartos de final del Mundial Sub-20, lo que generó una dolorosa reacción de la estrella Tricolor, Gilberto Mora, quien fue captado llorando desconsoladamente al finalizar el duelo en donde él y el resto de la plantilla azteca cayó por marcador de 2-0.

Con jugadores que ilusionaban, como el propio Mora, además de Obed Vargas, Elías Montiel y más, la Selección Mexicana parecía llegar en igualdad de condiciones ante la Argentina, que ni se despeinó para amarrar su boleto a las semifinales del certamen, provocando la impotencia de los representantes mexicanos.

Gilberto Mora in tears after getting eliminated from the U20 World Cup. 😢



A bright career still awaits for the talented Mexican midfielder. ❤️‍🩹💎 pic.twitter.com/NYK8yQduir — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) October 12, 2025

Mora llora desconsoladamente

Gilberto Mora, quien tan solo tiene 16 años de edad, dejó una imagen dura de ver, pues rompió en llanto cuando se decretó la eliminación del Tricolor. Con la mano en el rostro y un gesto de dolor, el talentoso y prometedor mediocampista de Xolos fue consolidado por compañeros y por Andrés Lillini, Director de Selección Menores de México.

Estas imágenes rápidamente se volvieron virales entre los aficionados nacionales, quienes estaban ilusionados con poder vencer a Argentina y a ver al a Sub-20 en las semifinales, pero al final, el cuadro Albiceleste fue superior y dominó de principio a fin las acciones en Chile.

Fue suficiente por hoy. Ver así a Gilberto Mora duele y mucho. Vaya Mundial U20 se mandó con apenas 16 años de edad. pic.twitter.com/fN8skVZwA4 — Julio Rodríguez (@julioordz10) October 12, 2025

México tiene día gris ante Argentina

A México no le salió nada en el duelo ante Argentina, pues antes de los 10 minutos ya estaban abajo en el marcador, además que se habían quedado sin Alexei Domínguez, uno de los mejores jugadores en la fase de grupos, quien no pudo ayudar a sus compañeros.

Si algo había caracterizado a la Selección Mexicana de Eduardo Arce había sido la solidez defensiva, pero en el juego ante Argentina fue uno de los puntos más bajos y quedó demostrado en el segundo tanto Albiceleste, en donde Mateo Silvetti entró por el centro para definir solo ante el arquero.

El partido terminó muy calientito, con dos expulsiones de México, que entró en desesperación y no pudo frenar a los sudamericanos. Además, el Tricolor y los aficionados tuvieron que soportar las burlas de los argentinos, como que los jugadores pusieran en una bocina la canción del Chavo del 8, o que el entrenador mandara a callar al cuerpo técnico mexicano.

