Lamine Yamal abandonaría al Barcelona de la peor forma para llevarse los millones del PSG

Apenas le dieron el dorsal ‘10′ del Barcelona a Lamine Yamal, pero el PSG ya está en busca de quitarle a su máxima estrella al equipo de Hansi Flick y quieren romper la venta récord de un jugador en el viejo continente, la cual le pertenece a Neymar Jr. cuando se mudo a París por 220 millones de euros.

Con información del medio Defensa Central, el conjunto parisino estaría dispuesto a desembolsar la estratosférica cantidad de 230 millones de euros para hacerse de los servicios de Lamine Yamal, una joya en bruto del Barcelona.

Si esto llega a ocurrir, sería algo parecido a lo que pasó con Neymar Jr. hace algunos años, pues el astro brasileño acababa de ganar la Champions League con los blaugranas y decidió salir del equipo para ser la nueva estrella del Paris Saint-Germain, donde años después volvió a coincidir con Lionel Messi.

Lamine Yamal es la próxima estrella mundial

Con 17 años, Lamine Yamal ya demostró que puede estar en el debate de los mejores jugadores del mundo, pues en 2024 fue pieza fundamental para que España lograra levantar la Eurocopa y en la temporada pasada fue pieza inamovible de Hansi Flick en el Barcelona.

La estrella blaugrana jugará su primer Mundial con 17 años, ya que cumple la mayoría de edad el 13 de julio del 2026, días antes de que se lleve a cabo la gran final del torneo organizado por la FIFA, así que podría levantar su primera Copa del Mundo con 18 años.

Desde sus inicios en el Barcelona, la afición blaugrana comenzó a comparar a Lamine Yamal con Lionel Messi, pero por su estilo de juego ofensivo también lo pone en el mismo nivel que Neymar Jr., futbolista que a lo largo de su carrera ha derrochado magia en el campo de juego.

¿Cuándo vuelve a jugar Lamine Yamal con el Barcelona?

Después de sufrir dos terribles derrotas en menos de una semana, ante el PSG en la Champions League y el 4-1 a manos de Sevilla en LaLiga, el Barcelona ya se prepara para su siguiente encuentro en el torneo local, compromiso en el que podríamos ver el regreso de Lamine Yamal a las canchas.

El joven futbolista español padecía una molestia en el pubis, la cual hizo que se perdiera el cotejo ante el Sevilla, Getafe, Valencia, Newcastle y Real Oviedo, y su lugar en el once titular de Hansi Flick fue ocupado por Roony Bardghji.

El siguiente partido de los blaugranas será en LaLiga española ante el Girona el próximo sábado 18 de octubre en la cancha del Estadio Olímpico de Montjuic, ya que el Spotify Camp Nou aún no recibe los permisos necesarios para albergar los encuentros del Barcelona.

DCO