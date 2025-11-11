Quiero terminar invicto el año: Alan Ampudia

El mexicano Alan Ampudia hizo historia al convertirse en el primer piloto de carreras todoterreno en ganar las primeras tres carreras del año en la SCORE International, el organismo rector de carreras de este tipo, conocido principalmente por organizar el Campeonato Mundial del Desierto de SCORE en México, y no se conforma, pues su objetivo es lograr una temporada perfecta.

Para conseguir su anhelada meta, el originario de Ensenada, Baja California, debe ganar la Baja 1000, que se celebra entre el 10 y 16 de noviembre. El mexicano es el virtual campeón, pues para asegurar el título le basta con terminar la carrera, pero en su mente solamente existe la posibilidad de obtener el primer lugar para ser el primer volante que consigue el triunfo en las cuatro competencias de la campaña.

“Ser el primero en ganar las primeras tres carreras del año es algo que no me lo puedo creer aún, yo voy por la temporada perfecta, sigue la Baja 1000 y voy a hacer todo lo posible para ganarla también y quedarme con otro campeonato más. Sólo tengo que terminar la carrera, pero yo la quiero ganar, porque es una de mis metas de la vida ganar las cuatro carreras del año e irme invicto”, aseguró Alan Ampudia en exclusiva con La Razón.

Alan Ampudia ya ha corrido en 10 ocasiones la Baja 1000, carrera que representa un reto enorme, pues dura aproximadamente 18 horas, lapso en el que solamente para cada tres horas para que le recarguen combustible y en el que tiene menos de 40 segundos para comer un plátano o tomar agua.

“Tengo que hacer mucho cardio para poder aguantar tantas horas en el carro, es la carrera más prestigiosa del año, está en mi mente ganar el campeonato. Esperas saber a lo que te vas a enfrentar, pero estas carreras son como la vida, nunca sabes qué va a pasar, siempre algo sale mal y tienes que saber cómo lidiar con esos problemas, casi nunca te sale perfecto”, comentó el bajacaliforniano, consciente del duro desafío que le espera.

Alan Ampudia

Edad: 34 años

Lugar de origen: Ensenada, Baja California

Vehículo: Mason Motorsports