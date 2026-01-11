Bills vence a domicilio a Jaguars y clasifica agónicamente a la ronda divisional de los playoffs de la NFL

Bills eliminó a Jaguars y se instaló en la ronda divisional de los playoffs de la NFL.

Los Buffalo Bills se impusieron en calidad de visitantes a los Jaguars Jacksonville por marcador de 27-24 en el EverBank Stadium para convertirse en el segundo equipo clasificado de la Conferencia Americana a la ronda divisional de los playoffs de la NFL, fase en la que los Denver Broncos se instalaron por ser los primeros sembrados.

De la mano de Josh Allen, los Bills rompieron una racha de 33 años sin ganar un duelo de postemporada en patio ajeno. No lo hacían desde su victoria de 29-10 sobre los Dolphins en Miami, en la final de la AFC.

El marcador se abrió con un gol de campo de 50 yardas de Matt Prayer para que los Bills se fueron 3-0 arriba en el primer cuarto. Los Jaguars revirtieron la pizarra en el comienzo del segundo episodio con un touchdown de Brian Thomas Jr.

Pero Josh Allen le devolvió la ventaja a Buffalo al conseguir el primer touchdown de su equipo con una gran jugada para poner la pizarra 10-7, marcador con el que el terminó la primera parte del juego.

Duelo de volteretas entre Bills y Jaguars

Matt Prater consiguió su segundo gol de campo de la tarde en el tercer cuarto para ampliar la diferencia en favor de los Bills, pero los Jaguars se acercaron con un gol de campo de 43 yardas de Cam Little.

Jacksonville tomó la delantera por segunda vez en el duelo en los albores del último cuarto gracias a un touchdown de Parker Washington en una combinación con Trevor Lawrence.

Pero un touchdown de Dalton Kincaid permitió que Buffalo recuperara la ventaja y pusiera los cartones 20-17, luego de que Matt Prater hizo efectiva la patada para el punto extra.

Bills consigue el triunfo y la clasificación sobre la hora

Los Jaguars le pusieron dramatismo al duelo con el touchdown conseguido por Travis Etienne Jr. a falta de 4 minutos con 53 segundos en el reloj, con lo que los locales se fueron arriba 24-20.

A falta de un minuto, los Bills lograron el touchdown de la victoria por conducto de Josh Allen y Matt Prater hizo certera la patada para el punto extra.

