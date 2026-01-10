Bears logra heroica remontada sobre Packers para avanzar a la ronda divisional de los playoffs de la NFL

Los Bears vinieron de atrás para eliminar a Packers y avanzar a la ronda divisional en los playoffs de la NFL.

Los Chicago Bears tuvieron una heroica reacción ante los Green Bay Packers, a los que vencieron en la ronda de comodines de los playoffs de la NFL por marcador de 31-27 en el Soldier Field, testigo de una épica remontada de los locales, que llegaron a estar abajo por 18 puntos antes del medio tiempo.

Los Packers impusieron condiciones en la primera mitad del partido en una nueva edición de la rivalidad más añeja de la NFL, a pesar de que un gol de campo de Cairo Santos puso al frente a Chicago.

Christian Watson consiguió el primer touchdown de la noche para que Green Bay le diera la vuelta al marcador y se pusiera arriba por 7-3.

Los Packers hicieron más amplia la diferencia en el segundo cuarto con un touchdown de Jayden Reed, al que siguió otro de Romeo Doubs para poner el marcador 21-3 antes del medio tiempo.

El tercer cuarto solamente dejó otro gol de campo de Cairo Santos, quien en los primeros momentos del último cuarto hizo otro. Los Bears caían 21-9.

Chicago apretó el juego con su primer touchdown del mismo a falta de 10 minutos y 8 segundos en el reloj, por conducto de D’Andre Swift, y los de casa ya estaban a cinco puntos de empatar la pizarra.

La tranquilidad volvió para los aficionados de los Packers con el touchdown conseguido por Matthew Golden.

Pero los Bears se resistían a morir y Olamide Zaccheaus hizo un touchdown a falta de 4 minutos con 18 segundos por jugar para poner a los locales a solamente tres puntos de igualar el duelo.

Brandon McManus falló su segundo gol de campo del duelo y la afición de los Bears explotó de emoción.

¿Cuándo son los partidos de la ronda divisional de la NFL?

Los cuatro partidos correspondientes a la ronda divisional de los playoffs de la NFL están programados para desarrollarse los próximos 17 y 18 de enero.

Dichos enfrentamientos definirán a los finalistas de las Conferencias Nacional y Americana, de donde saldrán los equipos que disputarán el Super Bowl LX el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

