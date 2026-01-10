Cruz Azul tropieza en cancha del León en su primer partido del Clausura 2026; Resumen y goles

Cruz Azul perdió contra el León en su debut en el Clausura 2026.

El Cruz Azul se presentó en el Clausura 2026 con una derrota de 2-1 en cancha del León, que aprovechó su localía en el duelo de la Jornada 1 para debutar con una victoria en el nuevo torneo de la Liga MX, con lo que puso fin a una racha de siete años sin vencer en calidad de anfitrión a los de La Noria.

Ismael Díaz inauguró los cartones justo antes del descanso, cuando al minuto 47 anotó con un remate de derecha en el centro del área tras una asistencia de Fernando Beltrán para poner al frente al León.

¡Jugadón para el primer GOL de La Fiera en el torneo! 🦁



Debutar con tu nuevo equipo y marcar un HERMOSO gol de cabeza. 😮‍💨💚



La Fiera aumentó su ventaja en los primeros momentos del complemento, cuando al 50′ apareció Bryan Colula con un remate de cabeza a centro de Salvador Reyes.

Agustín Palavecino debuta con Cruz Azul y hace gol

El volante ofensivo argentino Agustín Palavecino debutó con Cruz Azul, su segundo club en la Liga MX después de su llegada al Necaxa en el Apertura 2024.

El sudamericano ingresó a la cancha al minuto 51 para reemplazar a Luka Romero, justo después de que el León había hecho más grande la diferencia a su favor.

Cruz Azul se metió al juego con el gol de Agustín Palavecino al 90′, con un disparo raso de derecha, pero ya no le alcanzó el tiempo para rescatar el empate.

¿Contra quién es el próximo juego de Cruz Azul?

El Cruz Azul regresa a las canchas el próximo martes 13 de enero, cuando enfrente al Atlas en la Jornada 2 de la Liga MX.

Será el primer partido de La Máquina como local en este Clausura 2026 en el Estadio Cuauhtémoc, pues a partir de este semestre los cementeros dejaron Ciudad Universitaria para jugar como anfitriones en Puebla.

Por su parte, el León visita el Estadio Hidalgo para medir fuerzas ante el Pachuca, en duelo que también se llevará a cabo el 13 de enero.

EVG