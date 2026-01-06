¡Se vale llorar! Nacho Rivero se despide de afición de Cruz Azul e ilusiona con un futuro regreso

Nacho Rivero festeja su último gol con Cruz Azul, mismo que consiguió en un clásico contra el América.

El uruguayo Nacho Rivero se despidió de la afición de Cruz Azul tras su salida del club con un emotivo mensaje en el que agradeció el apoyo incondicional de los seguidores de La Máquina, al tiempo que aseguró que para él no se trata de un adiós definitivo y que confía en que eventualmente regrese a la institución capitalina.

“Juntos vivimos noches inolvidables, celebramos títulos, superamos momentos difíciles y construimos recuerdos que quedarán para siempre. Nada de eso hubiera sido posible sin el apoyo incondicional de la gente, ese aliento que se siente en cada partido y que empuja incluso cuando las fuerzas parecen faltar”, se lee en una parte del mensaje del charrúa, quien formaba parte de La Máquina desde el Guard1anes 2020.

Nacho Rivero emociona a la afición de Cruz Azul con un reencuentro

En sus palabras de despedida para la afición cementera, el excapitán de Cruz Azul aseguró que confía en que en el futuro haya un reencuentro entre él y el equipo, aunque no dejó en claro si como futbolista o en otra faceta.

“No lo tomo como un adiós definitivo. La vida y el futbol siempre encuentran la manera de volver a cruzar caminos. Me voy con gratitud, con respeto y con un enorme orgullo por todo lo vivido. Gracias por tanto. Nacho Rivero”, remarcó el que era el último sobreviviente del más reciente título de La Máquina en la Liga MX (Guard1anes 2021).

En su publicación, Nacho Rivero también le dio las gracias al presidente del club, Víctor Velázquez, por la confianza que le brindó en los más de cinco años que formó parte de la institución.

"Quiero agradecer especialmente al presidente de la institución por la confianza, el respeto y el respaldo durante todo este tiempo, así como también a mis compañeros, al cuerpo técnico y a cada persona que trabaja día a día en el club“, subrayó el futbolista uruguayo, quien regresa a Xolos, donde ya había estado del 2018 al 2020.

El desempeño de Nacho Rivero con Cruz Azul

Juegos: 236

Goles: 27

Asistencias: 19

Periodo: Guard1anes 2020-Apertura 2025

¿Qué títulos ganó Nacho Rivero con Cruz Azul?

El título de Liga MX en el Guard1anes 2021 fue el más importante que Nacho Rivero ganó durante su paso por Cruz Azul, que en aquel torneo puso fin a una sequía de 23 años y medio sin coronarse.

Pero el polivalente jugador uruguayo ganó tres trofeos más con La Máquina, pues en ese mismo 2021 también levantó el Campeón de Campeones y un año después la Supercopa de la Liga MX.

El cuarto y último título que Nacho Rivero ganó con Cruz Azul fue el de la Concachampions 2025 tras golear 5-0 en la final al Vancouver Whitecaps, cotejo en el que el charrúa hizo el primer tanto de los celestes.

EVG