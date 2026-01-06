¡El fin de una era! Ignacio Rivero se va del Cruz Azul y su destino es inexplicable

El futbolista uruguayo Ignacio Rivero saldrá de La Máquina del Cruz Azul, poniendo punto final a su etapa como cementero, en un movimiento inexplicable dentro de La Noria. El uruguayo, uno de los símbolos celestes en últimos años, pidió su salida y ahora jugará con los Xolos de Tijuana en la Liga MX.

César Merlo, el insider más famoso del mercado de fichajes del futbol latinoamericano, reporta que el elemento charrúa es nuevo refuerzo de Xolos. Por su lado, el reportero de TUDN, Adrián Esparza, profundizó un poco sobre lo que Tijuana le ofreció a Rivero, quien llegó a Cruz Azul en 2020.

“Xolos le ofreció un contrato a Nacho Rivero de dos años y medio, según tengo entendido. La posibilidad de volver a Tijuana siempre fue atractiva para Nacho. Se acaba así una etapa exitosa del uruguayo en La Noria”, indica el comunicador que cubre a Cruz Azul.

Ignacio Rivero se va como capitán de La Máquina y para algunos de los aficionados como una leyenda. Lo que es una realidad es que Nacho es un referente moderno de la institución celeste. Su entrega, garra, pasión, dedicación, profesionalismo y amor por el club generó una gran conexión con los aficionados.

Fue un jugador clave en los éxitos recientes del club. Nacho Rivero fue campeón de la Liga MX, Campeón de Campeones y de la Concachampions. Además, fue un jugador polivalente, pues aunque muchos lo tienen en mente como lateral, también se desempeño en alto nivel como carrilero e interior derecho, centrodelantero, carrilero izquierdo y otras posiciones.

La salida toma por sorpresa a los seguidores de Cruz Azul, pues Ignacio Rivero es el emblema celeste. Los motivos no están claros, pero reporten indican que fue el propio jugador el que pidió su cambio de equipo, con lo que ahora regresará a Tijuana, en donde ya tuvo una experiencia.

La baja de Rivero le beneficia a La Máquina, que liberó una plaza de No Formado en México para poder registrar al delantero Miguel Borja, quien llega de River Plate a completar el ataque cementero. En La Noria buscaban desesperadamente que un extranjero se fuera para poder presentar al ariete colombiano.

Como no se presentaron ofertas serias por Gonzalo Piovi, Carlos Rotondi o Mateusz Bogusz, el sacrificado fue Ignacio Rivero, quien pidió salir de Cruz Azul, aumentando los rumores de una mala relación con el entrenador Nicolás Larcamón.

aar