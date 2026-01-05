¿Cruz Azul contrató a Tiago Volpi?; esto se sabe AL MOMENTO del nuevo refuerzo de La Máquina

Tiago Volpi podría volver a la Liga MX para reforzar a Cruz Azul ante la baja de Kevin Mier.

El brasileño Tiago Volpi podría ser el reemplazo de Kevin Mier en la portería del Cruz Azul, que no podrá contar en el Clausura 2026 con el cancerbero colombiano por la lesión que sufrió en el partido de la Jornada 17 del Apertura 2025 contra Pumas, lo que abriría las puertas a Volpi, quien terminó su contrato con el Gremio.

Tiago Volpi quedó como agente libre tras la finalización con el equipo de Porto Alegre, y podría volver a la Liga MX poco después de un año de su salida del Toluca, pero para ello debería aceptar un contrato a corto plazo y esperar que La Máquina no registre en la plantilla a Kevin Mier.

El contrato que Cruz Azul le ofrecería a Tiago Volpi

Si el Cruz Azul quiere a Tiago Volpi, tendría que esperar que el experimentado portero brasileño acepte un contrato en el cual el salario sería mucho menor a lo que está acostumbrado.

Si el arquero de 35 años de edad se une a las filas del equipo cementero, su salario rondaría los 600,000 dólares al mes, de acuerdo con la proyección de Salary Sports.

Esta cifra sería la mitad de lo que Tiago Volpi ganaba cuando defendía el arco del Toluca, equipo del cual formó parte del 2022 hasta principios del 2025.

Pero ese no sería el único inconveniente, pues otro es el sobrecupo de extranjeros que tiene Cruz Azul, motivo por el que los capitalinos tendrían que quedarse sin uno de sus extranjeros, aunque todo apunta a que ese jugador podría ser el argentino Carlos Rotondi, quien está en la mira del Vasco da Gama.

La amplia trayectoria de Tiago Volpi en la Liga MX

Cruz Azul sería el tercer club de Tiago Volpi en la Liga MX, donde el brasileño ya defendió las porterías de Querétaro y Toluca, equipos con los que demostró su calidad y capacidad bajo los tres postes.

El guardameta nacido en Blumenau, Santa Catarina, formó parte de los Gallos Blancos del 2015 al 2018, y en ese periodo ganó dos trofeos con los emplumados, la Copa MX Apertura 2016 y la Supercopa MX 2016-2017.

El segundo y hasta el momento último equipo de Tiago Volpi en la Liga MX es el Toluca, donde estuvo del 2022 a inicios del 2025, lapso en el que llegó a una final del futbol mexicano con los Diablos Rojos, la del Apertura 2022, pero los escarlatas fueron humillados por el Pachuca en la serie por el título.

Cruz Azul aspira a ser uno de los principales protagonistas en el Clausura 2026, luego de que en el Apertura 2025 fue eliminado por Tigres en semifinales.

