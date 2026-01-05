Julian Araujo apenas debutó con el Celtic y ya recibió una noticia que pone en peligro su futuro en el club

El defensa mexicano Julián Araujo se quedó sin entrenador en el Celtic apenas dos días después de que debutó en Escocia, luego de que los altos mandos del club rescindieron el contrato de Wilfried Nancy como timonel tras la derrota por 3-1 en el clásico a manos del Rangers en la Jornada 21 de la Scottish Premiership.

Julián Araujo jugó 22 minutos en su debut con el Celtic el sábado en el duelo celebrado en Celtic Park, luego de que al 68′ ingresó en sustitución del escocés Luke McCowan. La salida de Wilfried Nancy del banquillo podría tener repercusiones negativas para el lateral derecho mexicano, quien se unió a las filas de The Bhoys con miras a tener más continuidad de cara al Mundial 2026.

Habrá que ver cómo afecta esto en Julián Araujo 🇲🇽 quien todo apunta había sido un pedido especial de Wilfried Nancy y ahora el DT francés ya no forma parte del equipo. La línea de tres le favorecía y mucho al mexicano para desempeñarse como carrilero.



— Julio Rodríguez (@julioordz10) January 5, 2026

Efímera etapa de Wilfried Nancy como DT del Celtic

Después de seis derrotas y un mes, la breve y aciaga etapa del francés Wilfried Nancy como director técnico de Celtic ha llegado a su fin.

El club anunció que, apenas 33 días después de que Nancy dejó al Columbus Crew de la MLS para dirigir a Celtic, decidió rescindir el contrato del estratega con efecto inmediato.

Wilfried Nancy perdió sus primeros cuatro partidos al mando, incluyendo la final de la Copa de la Liga, y seis de ocho en total. La última aparición del estratega francés fue una derrota en casa por 3-1 ante Rangers, el acérrimo rival de Glasgow, el sábado en el derbi de Old Firm, el partido más importante del futbol escocés.

¿Quién es el nuevo entrenador de Julián Araujo en el Celtic?

Martin O’Neill es el nuevo director técnico de Julián Araujo en el Celtic, que trajo de regreso al veterano norirlandés para asumir las riendas del equipo hasta el final de la Temporada 2025-2026.

O’Neill estuvo al frente de manera interina antes de que Nancy fuera contratado. Al igual que Nancy, O’Neill también dirigió ocho partidos, pero ganó siete de ellos. El norirlandés es un viejo conocido de la afición del Celtic, pues ganó tres títulos de liga con The Hoops a principios de la década del 2000, entre otros trofeos.

“Estoy realmente complacido, de hecho, muy honrado de que me pidan volver a dirigir al equipo nuevamente”, señaló Martin O’Neill tras su regreso al Celtic. “Sé que todos habríamos esperado que las cosas hubieran resultado de manera diferente bajo el mando de Wilfried y personalmente quiero desearle buena suerte en todo lo que haga en el juego. Es un buen hombre y estoy seguro de que volverá a lograr el éxito”.

Celtic enfrentará a Dundee United el sábado 10 de enero en el que será el primero de ocho partidos en un lapso de 24 días, lo que puede ayudar a que el mexicano Julián Araujo sea contemplado por el nuevo timonel del equipo.

