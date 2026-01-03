Así jugó Julián Araujo en su debut con el Celtic en el clásico ante el Rangers; ¡orgullo mexicano!

El lateral mexicano Julián Araujo debutó con el Celtic este sábado. El exjugador de la Premier League vivió sus primeros minutos con el conjunto verdiblanco en el Clásico de Escocia ante el Rangers, que terminó por imponerse 3-1 en la Jornada 21 de la Scottish Premiership.

Julián Araujo ingresó de cambio al 67, cuando The Bhoys perdían el duelo 2-1. A pesar de la desventaja en la pizarra, el azteca se vio bien en su presentación. Tuvo un despeje, una recuperación, un pase clave, 18 de 19 pases precisos, un regate completado y un tiro a puerta.

Después de más de cuatro meses sin jugar, Julián Araujo 🇲🇽 hace su debut con Celtic frente a Rangers en la Scottish Premiership 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿.



El LD mexicano ingresa al 67’ en sustitución de Luke McCowan para jugar como carrilero por el costado de la izquierda.



Llegando y jugando.📋✅ https://t.co/0dN70BiLt4 pic.twitter.com/nLlDhRgNd5 — Julio Rodríguez (@julioordz10) January 3, 2026

Individualmente le fue bien al defensor tricolor, quien espera poder repetir este tipo de actuaciones para estar en el radar de la Selección Mexicana a seis meses de que arranque la Copa del Mundo 2026. Araujo es el segundo mexicano en jugar en el Celtic. El primero fue Efraín Juárez de 2010 a 2011.

A pesar de la caída, el Celtic suma 38 puntos y se coloca en la segunda posición de la clasificación. La derrota ante el Rangers es dolorosa, pues el Clásico de Escocia es el duelo que todos quieren ganar en esa liga, ya que es uno de los duelos con más historia que existen.

🤯🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 JULIAN ARAUJO BECOMES THE SECOND-EVER MEXICAN TO PLAY FOR CELTIC FC!



Efraín Juárez, who was also a right-back like Julian, played for Celtic from 2010 to 2011, making 20 appearances and winning the Scottish Cup. 🍀 pic.twitter.com/xASWnHy2Y7 — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) January 2, 2026

Celtic vs Rangers, un clásico importante del mundo

El Clásico de Escocia, conocido mundialmente como el Old Firm, es uno de los derbis más importantes y apasionados del futbol mundial. Enfrenta a Celtic y Rangers, los dos clubes más grandes y exitosos del país.

Es un clásico porque representa más de un siglo de rivalidad, marcada por diferencias históricas, culturales, religiosas y sociales profundamente arraigadas en la sociedad escocesa. Fundados a finales del siglo XIX, ambos equipos dominaron el futbol escocés durante décadas, acumulando la gran mayoría de los títulos de liga, copas y torneos nacionales.

Cada enfrentamiento suele ser decisivo en la lucha por el campeonato, lo que eleva la tensión y la importancia de cada partido. Ganar el Old Firm no solo significa sumar puntos, sino afirmar supremacía y orgullo.

Además, el clásico simboliza identidades opuestas. Tradicionalmente, el Celtic ha estado vinculado a la comunidad católica y de origen irlandés, mientras que el Rangers se asocia con la comunidad protestante y unionista. Esta división histórica convirtió al duelo en un fenómeno social que trasciende el futbol.

Con estadios llenos, audiencias internacionales y una atmósfera intensa, el Clásico de Escocia es un evento que paraliza al país y mantiene viva una rivalidad única, cargada de pasión, historia y significado.

aar