Atlético de Madrid vs Arsenal: Dónde ver GRATIS y EN VIVO la semifinal de ida de la Champions League

Atlético de Madrid se enfrenta al Arsenal en las semifinales de la Champions

Este miércoles 29 de abril se juega la otra llave de semifinales de la Champions League. El Estadio Metropolitan es el escenario en donde el Atlético de Madrid se enfrenta ante el Arsenal en el primero de sus dos cotejos.

Atlético y Arsenal nunca han sido campeones de la Champions y suman cuatro derrotas entre ambos en finales, pero ahora están ante una gran oportunidad de regresar a la cita por el título.

El Atlético, que en las últimas seis temporadas ha sido campeón de España dos veces, buscará hacer pesar su casa ante un Arsenal que busca vencer al Manchester City para conseguir su primer título de la Premier en 22 años.

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¿Dónde ver el Atlético de Madrid vs Arsenal de la Champions League?

El Atlético de Madrid vs Arsenal, cotejo correspondiente a la semifinal de ida de la Champions League, inicia este miércoles 29 de abril a las 13:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de TNT Sports y HBO MAX.

Día: 29 de abril

Hora: 13:00 horas

Transmisión: TNT Sports y HBO MAX.

Buenas tardes pic.twitter.com/ju1PEUYF1I — Atlético de Madrid (@Atleti) April 28, 2026

Arsenal llega invicto a semifinales de Champions ante el Atlético

El registro de Arsenal como el único equipo invicto en esta edición de la Champions League será puesto a prueba en el Estadio Metropolitano. Los Gunners tan solo han recibido cinco goles en 12 partidos hasta ahora. El Atlético, por su parte, ha recibido 26 goles en 14 partidos de la Champions esta temporada.

La semifinal enfrenta a dos de los técnicos de élite con más tiempo en Europa. Simeone cumple una notable 15ta temporada y se dice que es el entrenador de club mejor pagado del futbol mundial, con ingresos de unos 35 millones de dólares. Arteta está en su séptima temporada al mando de Arsenal.

El triunfo 4-0 de Arsenal sobre el Atlético en octubre parece tan distante. Una ráfaga de cuatro goles en 15 minutos del segundo tiempo, incluidos dos de Viktor Gyokeres, mostró una faceta ofensiva que los ingleses no ha logrado mostrar en la segunda mitad de la temporada.

Para acceder a las semifinales, el sello del Atlético ha sido sacar buenas ventajas en los partidos de ida, emboscando a Tottenham en casa y luego llevándose una victoria en Barcelona, para acabar resistiendo en los enfrentamientos de vuelta. Eso será en Londres el martes de la próxima semana.

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