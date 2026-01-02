Julián Araujo es nuevo jugador del Celtic y lanza un emocionante mensaje para acercarse al Mundial 2026

Lo que era un secreto por fin se confirmó. El lateral mexicano Julián Araujo se convirtió en nuevo jugador del Celtic Football Club, uno de los equipos con mayor historia en Escocia, con la misión de llegar en su mejor nivel al Mundial de 2026 y no tardó en demostrar su emoción con un gran mensaje:“Un día mi agente me llamó y me dijo que el Celtic estaba interesado, y estuve muy emocionado. Un club histórico, donde llega mucho el éxito. Estoy muy emocionado de estar aquí”.

Julián Araujo llega en calidad de préstamo del Athletic Football Club Bournemouth de la Premier League. El fichaje es por lo que resta de la temporada, lo que quiere decir los seis meses restantes de la Temporada 2025-2026, que son clave, pues de recuperar su nivel podría estar de nueva cuenta en el radar de Javier Aguirre para estar en la convocatoria de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Tras hacerse oficial su llegada, el lateral mexicano expresó su entusiasmo por este nuevo reto europeo, destacando la grandeza del club y la exigencia que representa vestir la camiseta verdiblanca.

“Estoy muy contento de unirme al Celtic. Este es un club de primer nivel y estoy deseando empezar a trabajar duro con mis compañeros para brindarles éxitos a nuestros aficionados. Sé lo que se exige en un club como Celtic, y estoy preparado para ello. Tengo muchas ganas de afrontar los retos que se presentan y quiero contribuir a que nuestros seguidores disfruten de buenos momentos y de un futbol de calidad y ganador”, señaló el mexicano al portal oficial del equipo.

🎙️ New signing Julián Araujo spoke with @CelticTV after joining the club on loan from AFC Bournemouth#CelticFC🍀 pic.twitter.com/sdn5NJ13AS — Celtic Football Club (@CelticFC) January 2, 2026

Julián Araujo llegó al Bournemouth en el verano de 2024, procedente del Futbol Club Barcelona en una transacción cercana a los 12 millones de dólares. Sin embargo, con el equipo de la Premier League tan solo ha jugado 16 veces y no se ha podido ganar la titularidad. De hecho no juega desde agosto, cuando fue expulsado en un partido de The Cherries.

En caso de que Araujo cobre relevancia en el Celtic y eleve su nivel, podría ser tomado en cuentea por el Vasco Aguirre para la Copa del Mundo 2026, pues en la lateral derecha el titular sería Rodrigo Huescas, quien no jugará por una lesión grave, con lo que su espacio está en lucha y los principales candidatos con Kevin Álvarez, Jorge Sánchez y el que lleva la delantera, Israel Reyes.

aar