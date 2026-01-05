¿Lady Gaga, The Weeknd o quién cantarán el tema oficial del Mundial 2026? Esto se sabe AL MOMENTO

Lady Gaga y The Weeknd serían los elegidos para la canción oficial del Mundial 2026.

La canción oficial del Mundial 2026 será interpretada por Lady Gaga y The Weeknd, dos de los grandes referentes del pop en la última época, en lo que promete ser una colaboración más que especial para el evento que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Según versiones de varios medios internacionales, la cantante estadounidense y el también compositor canadiense serían los elegidos para que unan fuerzas e interpreten el tema oficial de la máxima justa futbolística, misma que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio.

Según rumores, la canción de la Copa Mundial de la FIFA será una colaboración entre Lady Gaga y The Weeknd. pic.twitter.com/xhxteokKFH — Real Time (@RealTimeRating) January 5, 2026

Sin embargo, la FIFA hasta el momento no ha confirmado esta información, de la cual tampoco se han pronunciado los representantes de Lady Gaga y The Weeknd, dos cantantes de gran alcance internacional, lo que los pondría en buena posición para interpretar la canción oficial del Mundial 2026.

TE RECOMENDAMOS: Mexicanos por el mundo Julian Araujo apenas debutó con el Celtic y ya recibió una noticia que pone en peligro su futuro en el club

Lady Gaga y The Weeknd, con presencia en grandes eventos

Lady Gaga y The Weeknd se perfilan como opciones importantes para cantar el tema oficial del Mundial 2026 por su experiencia en grandes eventos.

Ambos ya estuvieron en un show de medio tiempo del Super Bowl, el evento que desde hace poco más de tres décadas reúne a los mejores cantantes.

Lady Gaga encabezó el show de medio tiempo del Super Bowl LI el 5 de febrero del 2017 en el NRG Stadium de Houston, Texas, donde los Patriots derrotaron a los Falcons.

El espectáculo duró 13 minutos, en los cuales algunos de los siete temas que la cantautora incluyó fueron “God Bless America”, “Telephone” y “Bad Romance”.

Por su parte, The Weeknd encabezó el show de medio tiempo del Super Bowl LV el 7 de febrero del 2021 en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida, donde los Buccaneers vencieron a los Chiefs.

“The Hills”, “I feel it coming” y “Earned it” fueron algunas de las canciones que el también productor canadiense interpretó aquella ocasión.

“Desire”, el himno oficial de la FIFA para el Mundial 2026

Robbie Williams participó en el sorteo del Mundial 2026 en Washington, donde cantó, junto con Nicole Scherzinger, “Desire”, el himno oficial de la FIFA para el Mundial 2026.

“Desire” es un tema pop-electrónico que tiene un mensaje de unidad y pasión por el futbol, y mezcla el inglés con el español, esto con el fin de conectar con más audiencias y tener mayor alcance.

Sin embargo, el himno y la canción oficial del Mundial 2026 son dos temas por separado, por lo que la FIFA confirmará o no si Lady Gaga y The Weeknd cantarán juntos el tema oficial del magno evento.

EVG