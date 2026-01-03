¡Es bellísimo! El VIDEO que muestra todos los avances del Estadio Azteca de cara al Mundial 2026

El Estadio Azteca ya se pone a punto para volver a recibir a la afición.

El Mundial del 2026 está a seis meses de arrancar y el Estadio Azteca poco a poco va mostrando los nuevos avances que tiene de cara al torneo de la FIFA, aunque los encargados de renovar el Coloso de Santa Úrsula tienen menos tiempo, pues el recinto debe quedar listo para marzo del 2026.

Este sábado 3 de enero, una persona en la red social TikTok, que se puede encontrar como @zhuzh86, difundió un video donde muestra los avances que tiene el Estadio Azteca en el inicio del 2026, que de primera instancia se alcanza a ver que las butacas ya fueron colocadas en la parte superior del estadio en color gris y en rojo en una de las cabeceras, que es conocida como zona 100.

Por otro lado, el pasto de la cancha tuvo algunas pruebas y fue retirado para que continuaran con la renovación. La única parte del Estadio Azteca que parece será la última en inaugurarse es la zona de bancas, la cual, como se puede ver en el video, sigue en construcción, pues desde ese punto los jugadores saldrán a la cancha.

¿Cuándo se reinaugura el Estadio Azteca?

Queda poco tiempo para que el Estadio Azteca vuelva a tener afición en las gradas y acción en el campo de juego; es por eso que la empresa encargada de renovar el Coloso de Santa Úrsula está trabajando al 100 por ciento para terminar en tiempo y forma la renovación.

Se espera que el 28 de marzo del 2026, el Estadio Ciudad de México, como será nombrado durante el Mundial de la FIFA, abra sus puertas para que el partido entre la Selección Mexicana y Portugal se lleve a cabo, en uno de los encuentros más esperados por la afición por la posible aparición de Cristiano Ronaldo en nuestro país.

Después de ese encuentro, el Estadio Azteca tendrá que esperar hasta el 11 de junio para volver a vivir la euforia de los fanáticos, pero esta vez será con la inauguración del Mundial del 2026, cotejo que se jugará entre México y Sudáfrica.

Les compartimos estas fotos y videos de la situación hoy en el estadio Azteca. Estas fotos son tomadas desde el Sierra Porch, lo que que eran los palcos que estaban arriba de palcos plus/300 plus que estaba del lado oriente abajo de general. pic.twitter.com/YAjIBwhINR — Legado1916 (@legado1916) January 3, 2026

América también ya espera su regreso al Estadio Azteca

La afición no es la única que espera regresar a las gradas del Estadio Azteca, pues también el América ya ansía con volver al Coloso de Santa Úrsula para disputar sus partidos de la Liga MX, pues han creado un fuerte en este recinto.

Las Águilas de André Jardine tendrán que esperar otros seis meses para volver a su casa, pues este Clausura 2026 seguirán jugando en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

Será hasta el Apertura 2026 cuando el América pueda volver al Estadio Azteca, pues ya habrá pasado la Copa del Mundo de la FIFA e iniciará un nuevo torneo jugando en la que ha sido su casa durante toda la vida.

DCO