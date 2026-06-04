Alexis Vega y Jesús Gallardo reciben su medalla de campeón de la Concacaf Champions Cup, previo al México vs Serbia

Los futbolistas del Toluca Alexis Vega y Jesús Gallardo recibieron la medalla de campeón de la Concacaf Champions Cup previo al inicio del juego entre México y Serbia. Aunque no jugaron la final, estuvieron en todo el torneo, por lo que fueron reconocidos.

Vega y Gallardo no pudieron estar en la semifinal de vuelta y en la final de la Concachampions con los Diablos Rojos debido a la concentración anticipada de la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo 2026.

El Toluca de Antonio Mohamed le hizo frente a Tigres sin sus seleccionados nacionales, pero a pesar de ello se impusieron en la final en tanda de penaltis. Luis Garcíafue el héroe con sus penaltis atajados en el duelo celebrado en el Nemesio Díez.

Justamente en La Bombonera el equipo rojo le dio a Vega y Gallardo regalos, además de sus medallas de la Concacaf. Con la indumentaria del Tricolor el delantero y defensor presumieron en el cuello la medalla que ayudaron a conquistar.

México enfrenta última prueba antes del Mundial

La Selección Mexicana enfrenta su última prueba antes de su debut en la Copa del Mundo 2026. Javier Aguirre y sus pupilos se miden, en la Bombonera de Toluca, a su similar de Serbia, duelo en donde el Vasco podría mandar al 11 titular que abrirá la justa el 11 de junio ante Sudáfrica.

México buscará poner fin a una racha de tres derrotas antes del duelo inaugural en el máximo certamen de selecciones que se arrastra desde 2010, cuando previo al Mundial de Brasil, el Tri de Miguel Herrera perdió perdió 1-0 ante Portugal, que jugó sin Cristiano Ronaldo.

Para Rusia 2018, ahora con el colombiano Juan Carlos Osorio en los controles, la historia se repitió. Los mexicanos no pudieron en su visita a Copenhague ante la local Dinamarca, que con tantos de Yossuf Poulsen y Christian Eriksen venció 2-0.

Javier Aguirre se encuentra invicto en el duelo previo al Mundial. En 2002 venció al Tokyo Verdy, mientras que en 2010 superó 2-1 a Italia gracias a los goles de Carlos Vela y Alberto Medina. El Vasco ahora buscará ganarle a Serbia, un rival al México sólo se ha enfrentado una vez.

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