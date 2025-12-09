¡OFICIAL! Estos son los estratosféricos precios para ver el México vs Portugal en el Estadio Azteca

Desde 500 hasta 9,000 pesos costarán los boletos para el amistoso entre México y Portugal, partido de preparación que será en el marco de la reapertura del legendario Estadio Azteca el próximo 28 de marzo, dos meses antes de que comience la primera Copa del Mundo tripartita en la historia.
Las entradas más económicas, que tendrán un valor de 500 pesos, son las que se ubican en las zonas alto (alto lateral uf, alto norte y alto sur uf). Los tickets más caros para el encuentro entre el Tricolor y los lusitanos, con precio de 9,000 pesos, son los de Premium A Chairman. Se espera la participación del veterano astro Cristiano Ronaldo para este encuentro, que formará parte de la Fecha FIFA.
Precios de boletos para el México vs Portugal
Zonas alto
- Alto lateral uf, alto norte uf y alto sur uf: 500 pesos
- Alto norte y alto sur: 1,500 pesos
- Alto lateral: 2,500 pesos
Zonas 300
- Preferente 300: 1,500 pesos
- Cabecero 300: 1,750 pesos
- Lateral 300 A y Lateral 300 B: 5,000 pesos
Zonas especiales
- Zona para personas con discapacidad: 1,750 pesos
Zonas 100 y 200
- Norte 100 y Sur 100: 3,800 pesos
- Lateral 100: 4,000 pesos
- Platea 200: 5,000 pesos
Palcos Premium
- Palcos Club: 6,000 pesos
- Sierra Porch: 8,000 peso
Premium A/Premium B
- Premium A Corner: 6,500 pesos
- Premium A Locker, Premium B Locker, Premium A Super Seat, Premium B Super Seat, Premium A Tunnel (o Tunel Seats): 8,000 pesos
- Premium A Chairman: 9,000 pesos
¿Cuándo fue la última vez que se enfrentaron México y Portugal?
Han pasado poco más de ocho años de la ocasión más reciente en las que se enfrentaron las selecciones de México y Portugal, que midieron fuerzas dos veces en la Copa Confederaciones de Rusia 2017.
En la fase de grupos de aquel torneo, el marcador final fue un entretenido empate a dos anotaciones, duelo en el que Héctor Moreno rescató el punto para el Tricolor con un gol de cabeza al minuto 91.
Días después, México y Portugal se encontraron de nueva cuenta en el duelo por el tercer lugar de aquella Copa Confederaciones, cotejo que los lusitanos ganaron 2-1 en tiempo extra, con lo cual dejaron fuera del podio a los entonces dirigidos por Juan Carlos Osorio.
