Portugal, sin su estrella, califica al Mundial 2026 y Cristiano Ronaldo jugará su sexta Copa del Mundo

La Selección de Portugal amarró su pase al Mundial 2026, con lo que Cristiano Ronaldo estará en su sexta Copa del Mundo. El cuadro luso, que no contó con su delantero estelar por una sanción, goleó 9-1 a Armenia, con lo que calificaron a la siguiente cita.

El Comandante y el conjunto luso tuvieron que esperar a la última jornada de las eliminatorias de la UEFA, pues en el duelo pasado perdieron 2-0 ante Irlanda.

Cristiano Ronaldo se pierde el pase al Mundial.

Cristiano Ronaldo no estuvo en el partido en Oporto porque cumplió una suspensión de al menos un partido, luego de recibir una tarjeta roja en el duelo ante Irlanda.

A pesar de ello, CR7 se una a la privilegiada lista de futbolistas que disputarán su sexto Mundial al hilo, como lo es Lionel Messi.

El cinco veces ganador del Balón de Oro tendrá 41 años cuando el torneo comience en junio próximo y Cristiano Ronaldo ha manifestado recientemente que sería su última oportunidad de ganar el único título importante que se le ha escapado.

Suponiendo que mantenga su forma física, se espera que sea parte del equipo del entrenador Roberto Martínez, aunque podría ser suspendido por hasta dos partidos después de ser expulsado en la derrota de Portugal por 2-0 ante Irlanda el jueves.

Esa sorpresiva derrota significó que Portugal tenía que vencer a Armenia para asegurar el primer lugar en el Grupo F, y los tripletes de Bruno Fernandes y Joao Neves aseguraron que no hubiera tropiezos.

Hungría tenía la oportunidad de superar a Portugal en la cima del grupo, pero cayó después de una sorpresiva remontada al final de Irlanda para perder 3-2 en Budapest.

Troy Parrott firmó un tripkere, con el gol del empate a los 80 minutos y el de la victoria en el sexto tiempo del tiempo añadido. La victoria significa que Irlanda terminó segunda de grupo y avanzará al playoff.

